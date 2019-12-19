Горбачев попал в больницу с тяжелым заболеванием

Мир

Бывший президент СССР Михаил Горбачев снова попал в больницу. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Мое здоровье требует нахождения в больнице», — передает агенство слова Горбачева.

По данным СМИ, 88-летнего бывшего генсека ЦК КПСС Горбачева, госпитализировали с воспалением легких.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, Горбачев уже чувствует себя лучше. Он отметил, что его немного подлечили.

Напомним, в этом году Горбачев, как минимум, дважды находился на лечении в стационаре.

В апреле бывший президент СССР Михаил Горбачев не смог приехать на премьеру документального фильма о себе, потому что находился в больнице. В июне он снова был госпитализирован. Но госпитализация не мешала ему работать над книгой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что автограф Михаила Горбачева с надписью «Простите» продали на аукционе за 183 тысячи долларов.

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