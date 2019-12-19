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Горбачев попал в больницу с тяжелым заболеванием
Бывший президент СССР Михаил Горбачев снова попал в больницу. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Мое здоровье требует нахождения в больнице», — передает агенство слова Горбачева.
По данным СМИ, 88-летнего бывшего генсека ЦК КПСС Горбачева, госпитализировали с воспалением легких.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, Горбачев уже чувствует себя лучше. Он отметил, что его немного подлечили.
Напомним, в этом году Горбачев, как минимум, дважды находился на лечении в стационаре.
В апреле бывший президент СССР Михаил Горбачев не смог приехать на премьеру документального фильма о себе, потому что находился в больнице. В июне он снова был госпитализирован. Но госпитализация не мешала ему работать над книгой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что автограф Михаила Горбачева с надписью «Простите» продали на аукционе за 183 тысячи долларов.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.