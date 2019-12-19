23.20 / 23.42 25.74 / 26.10
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Горбачев попал в больницу с тяжелым заболеванием

15:48 19 декабря 2019 115
Горбачев
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев снова попал в больницу. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Мое здоровье требует нахождения в больнице», — передает агенство слова Горбачева.

По данным СМИ, 88-летнего бывшего генсека ЦК КПСС Горбачева, госпитализировали с воспалением легких.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, Горбачев уже чувствует себя лучше. Он отметил, что его немного подлечили.

Напомним, в этом году Горбачев, как минимум, дважды находился на лечении в стационаре.

В апреле бывший президент СССР Михаил Горбачев не смог приехать на премьеру документального фильма о себе, потому что находился в больнице. В июне он снова был госпитализирован. Но госпитализация не мешала ему работать над книгой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что автограф Михаила Горбачева с надписью «Простите» продали на аукционе за 183 тысячи долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

зимняя погода елки

Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год

Браузер

Прощай, Chrome: всех пользователей Windows 10 насильно переведут на другой браузер

Хоккеистки

Бросили клюшки и разделись догола: хоккеистки снялись обнаженными для календаря (фото, видео)

Госвыплаты

Не ПФУ: стало известно, кто будет проверять пенсионеров и получателей субсидий

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер