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Протесты в Киеве: центр города сковали пробки (карта)
В четверг, 19 декабря, в Киеве возникли многочисленные пробки. Это связано с тем, что люди, которые протестуют против рынка земли, перекрыли центральную улицу Киева в районе ЦУМа.
Участники акции пропускают только машины скорой помощи. В результате в центре столицы возникли проблемы с передвижением транспортных средств.
Карту пробок в Киеве опубликовал Google:
Ранее сообщалось, что фракция партии «Слуга народа» решила отложить принятие закона о введении в стране рынка сельскохозяйственных земель. Голосование за документ отложили до 2020 года, но законопроект рассматривается профильным комитетом. В связи с этим участники акции против продажи земли продолжают протест в центре Киева. 17 декабря акция сопровождалась столкновениями с полицией.
Фото: informator.ua
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