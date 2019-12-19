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Происшествия

Протесты в Киеве: центр города сковали пробки (карта)

16:06 19 декабря 2019 29
Пробка в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 19 декабря, в Киеве возникли многочисленные пробки. Это связано с тем, что люди, которые протестуют против рынка земли, перекрыли центральную улицу Киева в районе ЦУМа.

Участники акции пропускают только машины скорой помощи. В результате в центре столицы возникли проблемы с передвижением транспортных средств.

Карту пробок в Киеве опубликовал Google:

Ранее сообщалось, что фракция партии «Слуга народа» решила отложить принятие закона о введении в стране рынка сельскохозяйственных земель. Голосование за документ отложили до 2020 года, но законопроект рассматривается профильным комитетом. В связи с этим участники акции против продажи земли продолжают протест в центре Киева. 17 декабря акция сопровождалась столкновениями с полицией.

Фото: informator.ua

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