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Протестующие перекрыли Крещатик: что происходит (видео)
В то время, как аграрный комитет Верховной Рады продолжает рассматривать правки в проект закона, которым предлагается создать в Украине рынок земли сельскохозяйственного назначения, аграрии не прекращают акции протеста.
Как сообщает «Деловая столица», протестующие перекрыли центральную улицу Киева в районе ЦУМа. Также сообщается, что участники акции пропускают лишь машины скорой помощи.
Видео с места событий в социальные сети выложили на страничке «Украина.Комментарии».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в рамках протеста против введения рынка земли аграрии перекрывали трассу Киев — Одесса.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».