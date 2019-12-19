Протестующие перекрыли Крещатик: что происходит (видео)

Украина

В то время, как аграрный комитет Верховной Рады продолжает рассматривать правки в проект закона, которым предлагается создать в Украине рынок земли сельскохозяйственного назначения, аграрии не прекращают акции протеста.

Как сообщает «Деловая столица», протестующие перекрыли центральную улицу Киева в районе ЦУМа. Также сообщается, что участники акции пропускают лишь машины скорой помощи.

Видео с места событий в социальные сети выложили на страничке «Украина.Комментарии».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в рамках протеста против введения рынка земли аграрии перекрывали трассу Киев — Одесса.





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