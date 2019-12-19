Зеленский пообещал помочь с жильем двум мальчикам-сиротам, чьи отцы погибли на Донбассе

Общество и люди

В день Святого Николая на чай к президенту Владимиру Зеленскому пригласили двух детей — Артема Кирилюка и Никиту Баулу, родители которых погибли на Донбассе. Зеленский, откликнувшись на просьбы опекунов, пообещал решить вопрос жилья для этих детей.

Мальчики — полные сироты. Отец Никиты, Сергей, был бойцом батальона «Айдар» и погиб в мае 2016 года. Сейчас мальчиком занимается бабушка.

Отец Артема, Александр, был старшим солдатом 30-й механизированной бригады и погиб на фронте летом 2015 года. Мальчик находится под официальным опекой своего прадедушки, но сейчас Артем проживает с волонтером Оксаной Лазебник (Ксюша Киевская), поскольку в селе у дедушки нет школы.

Как сообщили в администрации главы государства, из восьми детей, ставших полными сиротами за период войны в связи с гибелью родителей, только этих ребятам не обеспечили жильем.

Во время встречи Зеленский показал мальчикам свой кабинет, разрешил посидеть в президентском кресле.

Дети также поговорили по телефону с премьером Алексеем Гончаруком, главой СБУ Иваном Бакановым и главой президентского Офиса Андреем Богданом.

Их интересовали вопросы, когда в Украине будут нормальные дороги и закончится коррупция.

Все должностные лица поздравили детей с праздником Николая.

«Самое главное, что вместе с вами люди, которые вас поддерживают, и важно не терять друзей в течение жизни… У нас большая страна, и у вас много друзей. Мы все готовы помогать. Помните, что вы не одни», — сказал Зеленский детям.

Напомним, ранее Зеленский на молодежном Всеукраинском форуме «Украина растет вместе со мной» станцевал перед школьниками.

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