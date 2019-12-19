Украина

Без Горького и Подвойского: в Киеве переименовали ряд улиц

В четверг, 19 декабря, на пленарном заседании Киевсовет принял решение о переименовании столичных улиц.

В частности, депутаты решили переименовать улицу Ивана Шевцова на улицу Василия Макуха в Шевченковском районе. Улицу Маршала Гречко в улицу Ивана Выговского в Подольском районе.

Улица Горького в Деснянском районе столицы теперь будет носить имя Тодося Осьмачки. А улица Подвойского в Шевченковском районе станет улицей Юрия Глушко.

Кроме того, депутаты присвоили парку на улице Винницкой в ​​Соломенском районе название «Парк защитников Украины».

Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Напомним, 14 ноября Киевсовет проголосовал за то, чтобы переименовать проспект Космонавта Комарова в Соломенском районе в честь выдающегося религиозного деятеля, архиепископа Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара.

Перед этим в столице переименовали две улицы, одну — в честь погибшей участницы АТО Амины Окуевой, вторую — в честь погибшего бойца «Айдара» Андрея Аболмасова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter