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Украина

Большинство за НАТО и ЕС: в Украине выросла поддержка евроатлантического курса

1:09 20 декабря 2019 10
НАТО и Украина
Инф. «ФАКТОВ»

В декабре 2019 года в Украине выросла поддержка проевропейского вектора развития страны, в том числе вступления в Евросоюз и блок НАТО, с которым недавно была подписана обновленная редакция Дорожной карты сотрудничества.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Так, согласно данным опроса, 60% поддерживают вступление в Евросоюз (в ноябре — 57%).

Кроме того, на референдуме 52% респондентов поддержали бы вступление Украины в НАТО (48% - в ноябре).

Как отмечают социологи, в вопросах внешнеполитической ориентации Украины наблюдаются четкие региональные различия: сторонников прозападного направления движения страны больше на Западе и в Центре, противников — на Юге и Востоке. Среди жителей юго-восточных областей преобладает поддержка идеи о равноудаленности от России и Запада, или же пророссийские ориентации.

Опрос был проведен Социологической группой «Рейтинг» 13−17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий среди 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Отметим, по данным опроса фонда «Демократические инициативы» и КМИС, в ноябре 2019 года 30,2% украинцев считали, что российское вторжение на Донбасс имело целью покорение Украинского государства и включение ее в сферу российского влияния.

Напомним, по данным опроса Социологической группы «Рейтинг», в июне 2019 года поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС выросла до исторического максимума.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно опросу социологической группы «Рейтинг», за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольства — уменьшился с 33 до 25%.

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