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Стало известно, когда могут завершиться переговоры о транзите газа из России в ЕС
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который принимал участие в проходивших 19 декабря в Берлине между Украиной, Россией и представителями ЕС переговорах по транзиту газа из РФ в Евросоюз, считает, что окончательное соглашение между сторонами с большой вероятностью может быть подписано до конца года.
Такое предположение он высказал после завершения в Берлине трехсторонних переговоров, передает Укринформ.
«Да. Я вполне убежден, что да», — сказал он в ответ на вопрос, реально ли подписать соглашение до завершения 2019 года.
Шефчович отметил, что процесс согласования достигнутых в Берлине договоренностей должен быть завершен в Киеве и Москве. И выразил уверенность, что это «будет сделано в очень короткие сроки».
Говорить о том, чего сторонам удалось достичь по итогам многочасовых переговоров, президент Еврокомиссии отказался.
«Мы договорились, что пока соглашение не будет принципиально согласовано в столицах, мы не будем раскрывать деталей», — пояснил он, заверив, что «прогресс есть».
Вице-президент ЕК также выразил благодарность представителям Украины и РФ «за очень конструктивный подход» и отметил вклад немецкой стороны в достижение договоренностей.
Как сообщалось, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и его российский коллега Александр Новак заявили по результатам пятого раунда газовых переговоров о том, что «отработали конечный протокол», который приближает стороны к подписанию финальных договоров. Они также выразили уверенность, что в ближайшее время удастся достичь конструктивного результата.
Переговоры проходили в течение 19 декабря при участии министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера. Также в них приняли участие руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и глава российского «Газпрома» Алексей Миллер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, в какой степени цена на газ для населения страны будет зависеть от исхода переговоров по транзиту.
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