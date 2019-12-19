Украина

Украина и Россия договорились по газу: окончательное слово — за Зеленским и Путиным

Газовые переговоры, которые проходили 19 декабря в Берлине между Украиной, Россией и представителями ЕС, завершились «принципиальным соглашением» сторон. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Соглашение России и Украины по газу достигнуто по всем элементам, это очень хорошая новость», — заявил вице-президент Еврокомиссии Шефчович.

Как сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», трехсторонние консультации по газу в Берлине были очень интенсивными. На них было достигнуто соглашение, но детали стоит еще проработать.

В пятницу, 20 декабря, соглашение будет обсуждаться в Москве и Киеве, где будет финализировано.

Напомним, во время пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сохранит транзит газа через территорию Украины, однако ни объемы прокачки «голубого топлива» через украинскую газотранспортную сеть, ни сроки действия нового контракта он не уточнил.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России хотят «сохранить лицо», выплатив Украине 3 млрд долларов, но при этом не признав решение Стокгольмского арбитража.

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