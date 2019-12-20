- 08:45 Где смотреть онлайн «Ливерпуль» — «Фламенго»: расписание трансляций финала клубного чемпионата мира
- 08:28 Не пустили даже на похороны отца: оккупанты запретили украинцу въезд в Крым на 34 года
- 08:13 Умерла первая французская девушка Джеймса Бонда, бывшая "Мисс Франция"
- 08:11 «Ливерпуль» — «Фламенго»: онлайн-трансляция финала клубного чемпионата мира
- 08:07 Стрелял в плаще с капюшоном: появились новые данные о террористе с Лубянки
- 08:01 Повышенные пенсии в декабре получат не все: кому увеличат выплаты (таблица)
- 07:49 Перепутали декабрь с апрелем: в Виннице зацвели сакуры
- 07:43 Что надо делать, если портится зрение?
- 07:29 В Днепре ушлая воровка оставила без телефона ребенка: происшествие попало на видео
- 07:27 Новые тренды в маникюре: идеи праздничного дизайна, модные эффекты
- 07:25 Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция женского спринта на этапе Кубка мира
- 07:10 Дожди и ночные морозы: прогноз погоды на выходные
Перепутали декабрь с апрелем: в Виннице зацвели сакуры (фото)
Декабрь в этом году побил несколько температурных рекордов. Весеннее тепло разбудило деревья и кустарники. В Киеве распустились почки, из-под земли стали пробиваться ростки первых весенних цветов. А в Виннице в день святого Николая расцвели японские сакуры.
Как сообщает издание vinbazar, 19 декабря на некоторых деревьях по улице Порика начал появляться цвет.
Обычно в Виннице японские вишни цветут в апреле.
Как сообщали «ФАКТЫ», синоптики отмечают, что в Украину до сих пор не пришла метеорологическая зима. Температура воздуха значительно превышает климатическую норму. Отставание превышает почти полтора месяца. В частности, в Киеве 18 декабря стал самым теплым днем в декабре за 139 лет. А ночь на святого Николая оказалась самой теплой в столице с 1881 года.
Фото vinbazar.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.