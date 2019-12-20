Перепутали декабрь с апрелем: в Виннице зацвели сакуры (фото)

Украина

Декабрь в этом году побил несколько температурных рекордов. Весеннее тепло разбудило деревья и кустарники. В Киеве распустились почки, из-под земли стали пробиваться ростки первых весенних цветов. А в Виннице в день святого Николая расцвели японские сакуры.

Как сообщает издание vinbazar, 19 декабря на некоторых деревьях по улице Порика начал появляться цвет.

Обычно в Виннице японские вишни цветут в апреле.



Как сообщали «ФАКТЫ», синоптики отмечают, что в Украину до сих пор не пришла метеорологическая зима. Температура воздуха значительно превышает климатическую норму. Отставание превышает почти полтора месяца. В частности, в Киеве 18 декабря стал самым теплым днем в декабре за 139 лет. А ночь на святого Николая оказалась самой теплой в столице с 1881 года.

Фото vinbazar.com

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