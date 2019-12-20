Реприватизация и повторная продажа «Укртелекома» не принесут выгоду государству, — СМИ

Украина

Реприватизация «Укртелекома», которую инициирует Фонд госимущества, станет убыточной для бюджета и губительной для инвестпривлекательности страны, пишет «Обозреватель» в материале «Ни отнять, ни перепродать».

Журналисты называют три причины этого: необходимость уплатить владельцу компании 1,3 миллиарда долларов, плохая конъюнктура на рынке связи и ожидание мирового экономического кризиса, вследствие чего упадут цены на активы.

«Надежда ФГИУ на перепродажу„Укртелекома“в случае его реприватизации никакими экономическими факторами не обоснованы, ведь ни ситуация на мировом рынке, ни обстановка в стране, ни показатели самой компании не оставляют шанса для поиска щедрого покупателя и выгодной сделки, которая принесла бы в бюджет существенно больше, чем соглашение 2011-го года», — отмечается в материале.

Напомним, в 2011 году «Укртелеком» был продан частному инвестору за 1,3 миллиарда долларов. Эту сумму — в случае реприватизации «Укртелекома» — государству придется вернуть владельцу компании. Выручить от перепродажи предприятия именно такую ​​сумму, а тем более — такую, чтобы превышала этот показатель, — пока невозможно. Источником средств на компенсацию может выступать только госбюджет, который к 2020 году должен плановый дефицит в размере 94 млрд грн.

Сейчас конъюнктура на мировом рынке связи такова, что активы стремительно дешевеют и теряют привлекательность, даже если они находятся в государствах, значительно более стабильных, чем Украина. Поэтому нет причины рассчитывать на выгодную продажу «Укртелекома». Это демонстрирует недавняя сделка по продаже «Vodafone Украина» (который значительно успешнее «Укртелеком») азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell, которая исследуется в материале «Обозревателя».

«Операцию по«Vodafone Украина«…нельзя назвать удачной. Подъем за 15 лет на триста с небольшим лишним млн долларов для компании такого масштаба — на самом деле более,чем скромный результат», — отмечается в расследовании.

В материале приводятся данные руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия, который оценивал бизнес МТС в Украине в 1,2−1,3 млрд долларов, в то время как реальная сумма продажи «Vodafone Украина» составила 734 млн долларов.

«Еще одна причина, по которой повторная продажа„Укртелекома“ не может быть удачнойи выгодной— надвигается мировой экономический кризис, которого опасаются все инвесторы. Он, как прогнозируют, начнется с США и Германии и наиболее сильно ударит по развивающимся странам (Украина — в том числе)», — напоминают авторы материала. Следствием кризиса, наступление которого ожидается в 2020 году, будет резкое падение стоимости активов.

Важно также учитывать и тот факт, что в случае реприватизации инвесторы во всем мире убедятся в том, что Украина — неблагонадежны йпартнер, который обещает бизнесу всяческую поддержку, а на самом деле отбирает законную собственность.

«А это уже — приговор для страны на долгие годы«,— завершают журналисты.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в своем блоге отметил, что понятие инвестиционной привлекательности и инвестиционной репутации взаимосвязаны. Между тем, действия власти больше похожи на соревнование, кто больше запятнает инвестиционную репутацию страны.

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