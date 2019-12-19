Задождит: синоптик рассказала о погоде в выходные дни и в начале следующей недели

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В пятницу, 20 декабря, в Украине ожидается небольшое и временное снижение температуры.
По прогнозам синоптика Наталья Диденко, днем ожидается до + 2 + 7 градусов, на юге и западе будет теплее: + 5 + 10 градусов. Дожди не ожидаются — погоду в стране все еще определяет антициклон. В западных областях возможен сильный юго-восточный ветер.
В Киеве температура воздуха опустится до +5 градусов. Осадков в столице не предвидится.
«По данным Украинского Гидрометцентра, 18 декабря 2019 года стал самым теплым днем в декабре за всю историю многолетних наблюдений! В Киеве отмечалась максимальная температура воздуха — 15,2° тепла. Предыдущее рекордное значение составляло 14,7 ° и наблюдалось 5 декабря 2008 года», — пишет синоптик на своей страничке в социальных сетях.
В выходные дни, 21 и 22 декабря, ожидается потепление, а 23−24 декабря — сильные дожди.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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