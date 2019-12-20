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Украина

На балконе во Львове нашли почти 2 тысячи летучих мышей: в сеть попали впечатляющие фото

11:26 20 декабря 2019 109
летучие мыши
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове на одном из балконов в жилом доме было обнаружено 1700 летучих мышей. Напомним, ранее в Мелитополе из-за урагана погибли десятки летучих мышей — рыжих вечерниц.

О необычной находке во Львове в Facebook написал эколог Андрей-Тарас Башта, опубликовав яркие фото. По его мнению, это несомненный рекорд для Украины.

Башня пишет, что фото не передают всего, что было на балконе. Мыши находились во всех ящиках в тумбе, со всех сторон вокруг нее, в полости под ней, за крышкой стола, в мешках с овощами и под ними.

Он также сообщил, что по настоятельной просьбе хозяев, забрал животных с балкона. Хозяева были удивлены, увидев такое количество рукокрылых.

Во время сбора он их и посчитал. Получилось 1700 с погрешностью до 20 особей.

«Процесс поисков и сбора / ловли длился почти 4 часа. Поскольку сейчас во Львове тепло, летучие мыши были выпущены и отправились искать новые места для зимовки», — пишет Башта.

Как известно, летучие мыши обычно отправляются на зимовку в пещеры, подвалы, старые сараи, чердаки домов. Иногда их можно увидеть на балконах.

«ФАКТЫ» писали о том, что Николаевский зоопарк начал прием от населения летучих мышей, чтобы спасти животных во время зимних морозов.

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