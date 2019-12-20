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Украина

Путин озвучил условия заключения газового контракта с Украиной

12:24 20 декабря 2019 827
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент России Владимир Путин, ранее заявивший, что транзит газа через территорию Украины должен быть сохранен, назвал условия заключения контракта.

Как передает ТАСС, Путин заявил, что официальная Москва будет стремиться к заключению контракта, но его условия должны быть приемлемыми для РФ и Украины, и без создания рисков обеим сторонам.

После трехсторонних консультаций в Берлине, где делегации Украины, Еврокомиссии и России пришли к «принципиальному соглашению», 20 декабря переговоры продолжатся в столице Беларуси Минске. Как сообщили в Минэнерго, представители Еврокомиссии примут в них участие в онлайн-режиме.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович считает, что окончательное соглашение между сторонами по газовому контракту с большой вероятностью может быть подписано до конца года.

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