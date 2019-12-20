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- 12:24 Путин озвучил условия заключения газового контракта с Украиной
Путин озвучил условия заключения газового контракта с Украиной
Президент России Владимир Путин, ранее заявивший, что транзит газа через территорию Украины должен быть сохранен, назвал условия заключения контракта.
Как передает ТАСС, Путин заявил, что официальная Москва будет стремиться к заключению контракта, но его условия должны быть приемлемыми для РФ и Украины, и без создания рисков обеим сторонам.
После трехсторонних консультаций в Берлине, где делегации Украины, Еврокомиссии и России пришли к «принципиальному соглашению», 20 декабря переговоры продолжатся в столице Беларуси Минске. Как сообщили в Минэнерго, представители Еврокомиссии примут в них участие в онлайн-режиме.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович считает, что окончательное соглашение между сторонами по газовому контракту с большой вероятностью может быть подписано до конца года.
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