- 14:34 На Львовщине сожгли редакцию газеты: фото и видео с места происшествия
- 14:25 Протестующие перекрыли Крещатик: что происходит
- 14:24 В споре между участниками ВИЭ и Минэкоэнерго медиатором выступит энергосообщество ЕС
- 14:23 Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями Зеленского
- 14:16 Олег Винник признался, как задабривает Святого Николая
- 13:57 Обмен пленными: Кучма анонсировал новые переговоры
- 13:53 Лежала полуголая возле машины: в Киеве при загадочных обстоятельствах погибла женщина
- 13:47 Пожар в одесском колледже: отстраненный начальник спасателей ушел в декрет
- 13:46 В Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе: шокирующие данные
- 13:46 Боец ММА выиграл бой, ни разу не ударив соперника
- 13:32 Путин заговорил об изменении Конституции в РФ
- 13:27 «Янтарь», «Корвалол» и другие: 10 советских брендов, ставших предметами судебных споров после распада СССР
Удобный маршрут: Путин дал громкое обещание по транзиту газа через Украину
Во время пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сохранит транзит газа через территорию Украины, однако ни объемы прокачки «голубого топлива» через украинскую газотранспортную сеть, ни сроки действия нового контракта он не уточнил.
«Будем сохранять транзит через Украину», — цитирует Путина «РБК-Украина». При этом хозяин Кремля добавил: «Мы не собираемся заключать на какой-то срок, чтобы потом прекратить. Нет. Это удобный маршрут, мы готовы его сохранять. Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к этим договоренностям. У нас нет желания обострять ситуацию в энергетике».
Он в очередной раз назвал решение Стокгольмского арбитража, принявшего решение в пользу НАК «Нафтогаз Украины» (хотя иск подавал российский «Газпром») «политическим».
«Решение есть, и мы должны из этого исходить. Будем искать приемлемое решение, в том числе и для Украины», — заявил Путин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России хотят «сохранить лицо», выплатив Украине 3 млрд долларов, но при этом не признав решение Стокгольмского арбитража. По некоторым данным, россияне предложат украинской стороне получить компенсацию за счет принудительного взыскания арестованных активов «Газпрома», чему газовый монополист не будет препятствовать.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».