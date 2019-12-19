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Украина

Удобный маршрут: Путин дал громкое обещание по транзиту газа через Украину

13:06 19 декабря 2019 404
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Во время пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сохранит транзит газа через территорию Украины, однако ни объемы прокачки «голубого топлива» через украинскую газотранспортную сеть, ни сроки действия нового контракта он не уточнил.

«Будем сохранять транзит через Украину», — цитирует Путина «РБК-Украина». При этом хозяин Кремля добавил: «Мы не собираемся заключать на какой-то срок, чтобы потом прекратить. Нет. Это удобный маршрут, мы готовы его сохранять. Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к этим договоренностям. У нас нет желания обострять ситуацию в энергетике».

Он в очередной раз назвал решение Стокгольмского арбитража, принявшего решение в пользу НАК «Нафтогаз Украины» (хотя иск подавал российский «Газпром») «политическим».

«Решение есть, и мы должны из этого исходить. Будем искать приемлемое решение, в том числе и для Украины», — заявил Путин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России хотят «сохранить лицо», выплатив Украине 3 млрд долларов, но при этом не признав решение Стокгольмского арбитража. По некоторым данным, россияне предложат украинской стороне получить компенсацию за счет принудительного взыскания арестованных активов «Газпрома», чему газовый монополист не будет препятствовать.

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