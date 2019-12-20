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Копы со стрельбой ловили пьяного водителя под Днепром: видео происшествия попало в сеть
В Павлограде (Днепропетровская область) полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя, который пытался сбежать от патрульных. Ранее в столице более десятка машин патрульной гонялись за парнем на Mercedes без водительских прав.
Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, ЧП произошло около полуночи 18 декабря. В центре города водитель автомобиля Mercedes Vito создавал аварийные ситуации, чем подвергал опасности других участников дорожного движения. Водителя-нарушителя преследовали сотрудники патрульной полиции города Терновка и их павлоградские коллеги.
«Водитель двигался со скоростью более 100 километров в час, создавал аварийные ситуации и подвергал опасности других участников дорожного движения. Во время преследования, уже за пределами Павлограда, полицейским пришлось применить табельное огнестрельное оружие для остановки авто путем повреждения задних колес. Правонарушитель был задержан — им оказался 38-летний житель города Терновка, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Никто из людей не пострадал», — сообщают в полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве водитель Mazda, убегая от полицейских, устроил два ДТП. По некоторым данным, во время этого ЧП пострадали более десяти машин.
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