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Украина

Стрелял, прикрываясь ребенком: в ВСУ рассказали о подлой тактике снайпера боевиков (фото)

13:49 20 декабря 2019 561
Снайпер
Инф. «ФАКТОВ»

В 28 отдельной мехбригаде имени Рыцарей Зимнего Похода, чей боец недавно погиб от пули вражеского снайпера, рассказали, что на позициях боевиков незадолго до рокового выстрела находился ребенок.

«На первом фото — бронежилет погибшего парня. На втором — зафиксированный нашей разведкой кадр с позиций противника, сделанный незадолго до рокового выстрела. Да, вам не показалось. На фото — ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает», — говорится в сообщении, размещенном на страничке бригады в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным украинской разведки, на Донбассе активизировались снайперы из России — выпускников снайперских школ привезли «сдавать экзамены».

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