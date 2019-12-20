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У Пристайко объяснили, как "формулу Штайнмайера" внедрят в украинское законодательство
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что «формулу Штайнмайера» инкорпорируют в украинское законодательство внесением изменений в закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Укрінформ.
«Формула Штайнмайера» предусматривает введение в действие закона об особом статусе после выборов. Это должно быть прописано в тексте закона. То есть должен быть отдельный закон об изменениях в существующий закон, в котором прописывается формулировка, когда начинает действовать этот закон после проведения выборов", — сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
По его словам, МИД привлекли к разработке технической части, а сами изменения будут обсуждаться и приниматься Радой.
Ранее сообщалось, что глава МИД Пристайко подвел итоги нормандского саммита.
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