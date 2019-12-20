23.12 / 23.36 25.64 / 26.02
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Пристайко объяснили, как "формулу Штайнмайера" внедрят в украинское законодательство

14:20 20 декабря 2019 128
МИД Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что «формулу Штайнмайера» инкорпорируют в украинское законодательство внесением изменений в закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Укрінформ.

«Формула Штайнмайера» предусматривает введение в действие закона об особом статусе после выборов. Это должно быть прописано в тексте закона. То есть должен быть отдельный закон об изменениях в существующий закон, в котором прописывается формулировка, когда начинает действовать этот закон после проведения выборов", — сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По его словам, МИД привлекли к разработке технической части, а сами изменения будут обсуждаться и приниматься Радой.

Ранее сообщалось, что глава МИД Пристайко подвел итоги нормандского саммита.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

В семье больной Заворотнюк новая беда

повышенные пенсии

Повышенные пенсии в декабре получат не все: кому увеличат выплаты (таблица)

Хоккеистки

Бросили клюшки и разделись догола: хоккеистки снялись обнаженными для календаря (фото, видео)

Пенсия в Украине

Надбавки, перерасчет и новые справки: в ПФУ ответили на ряд "нестандартных" вопросов о пенсиях

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер