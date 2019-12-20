Разозлившийся Зеленский пригрозил "крышующим" игорный бизнес

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение об аннулировании лицензий для распространителей гослотерей, под которыми работают залы с игровыми автоматами.

Он отметил, что если парламент не хочет принимать закон о легализации игорного бизнеса, то проблема будет решаться иначе.

«Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы», — написал Зеленский в Facebook и добавил «Думай … те».

Напомним, парламент провалил голосование за проект закона об игорном бизнесе. Документ отправили на доработку.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на пятницу, 20 декабря, сотрудники СБУ совместно с Госбюро расследований и прокуратурой «накрыли» 43 подпольных игорных заведения в шести областях, которые действовали под «крышей» правоохранителей.

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