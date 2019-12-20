- 07:51 Ханука 2019: что нельзя делать во время празднования
- 07:46 Лев осуществит заветную мечту, а Рыбы рискуют допустить роковую ошибку: гороскоп на неделю
- 07:42 Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)
- 07:36 Стрельба на Лубянке: в России продолжают раскручивать "украинский след"
- 07:31 Новогодний салат «Счастливый год» и рыба в облепиховом соусе: легкие рецепты праздничных блюд
- 07:11 Морозов не ждите: какой будет погода в начале недели
- 06:55 Новая беда с лечением Заворотнюк: в деле появились мошенники
- 06:49 Выход на пенсию: стало известно, облагается ли налогом на доходы физлиц выходное пособие украинцев
- 06:30 Елизавета II останется на троне до смерти: в Британии сделали громкое заявление
- 06:25 Ученые определили оптимальное время сна для каждого возраста
- 05:56 В Киеве ночью горело студенческое общежитие: эвакуировали 300 человек
- 05:50 Забыла о заказе: девушка случайно оголилась перед разносчиком пиццы и заставила его краснеть
Новогодний салат «Счастливый год» и рыба в облепиховом соусе: легкие рецепты праздничных блюд (фото)
Новый год уже не за горами. И, конечно, хочется порадовать близких чем-то вкусненьким и оригинальным. Важно, чтобы рецепты были проверенными, иначе и продукты могут быть испорчены, и время зря потрачено, а о настроении уж и говорить не приходится. При этом надо знать многие тонкости приготовления лакомств. Рецептами праздничных блюд с «ФАКТАМИ» поделилась канадский кулинар Ольга Саидова.
— Обычно новогодний стол не обходится без оливье, а в Канаде, я имею в виду коренных канадцев, обожают новогодний салат. Мне часто приходилось его пробовать, и могу вас заверить: он вкусный и необычный. К тому же витаминный!
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Новогодний салат
Для приготовления возьмите 2 зеленых яблока, 10 г свежего салата, половину луковицы (лук лучше взять салатный, красный), 200 г сушеной клюквы, 6 ст. л. орехов, 120 г сыра с плесенью или брынзы, 2 ст. л. меда.
Для соуса нужно 2 ст. л. яблочного сока, 1,5 ст. л. яблочного уксуса, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. оливково масла, соль и перец по вкусу. Яблоки вымыть, нарезать, добавить вымытые и просушенные листики салата. Лук тонко нарезать, орехи можно запечь в духовке минут 20 при 180 градусах. Смешать все ингредиенты в миске и залить соусом.
Для соуса смешать яблочный сок с лимонным соком, добавить уксус, масло, мёд. Салат перемешать и посолить, поперчить по вкусу.
— Действительно, необычно!
— Очень аппетитное блюдо — форель с облепиховым соусом.
Форель с облепиховым соусом
2 больших филе форели с кожей
2 ст. л. оливкового масла (можно чуть больше)
1 ст. л. итальянской приправы (сушеный тимьян, орегано, петрушка)
¼ ч. л. соли по вкусу
Рыбу помыть, промокнуть салфеткой от лишней воды, натереть приправами и солью. В большой сковороде нагреть оливковое масло и на среднем огне обжарить рыбку с двух сторон. Обжариваем 2−4 минуты, чтобы не горело масло.
Снять сковородку с огня, закрыть крышкой и оставить рыбу на 5−10 минут. Осторожно переложить филе в тарелку, отделяя рыбу от кожи. Убрать кожу со дна сковородки.
Не спешите мыть сковородку и выливать соус от этой рыбки, он нам понадобится.
Возьмите мерную чашку (у меня 237 мл), всыпьте половину облепихи (можно свежезамороженной) и залейте горячей кипяченой водой до верха чашки. Накройте и дайте немного настояться. Тем временем очистите три зубчика чеснока. Поместите их с облепихой (и водой) в блендер. Добавьте сладкий чили-соус (половину этой мерной чашки) и все хорошо взбейте. Перелейте в сковородку в оставшийся от рыбы соус. Доведите до кипения и процедите. Рыбу переложить на тарелку и залить этим соусом. Приятного аппетита!
— Для меня этот соус необыкновенный, в нем букет кислого, острого, сладкого с тонким шлейфом нот облепихи, — говорит Ольга Саидова. — А форель, приготовленная в сковороде на оливковом масле , — самое вкусное рыбное блюдо.
— Каким блюдом можно удивить гостей?
— Например, котлетами их гречки.
Котлеты из гречки
Вареная гречка — 20 ст. л.
Лук — 1 головка
Грибы — 250 г
Шпинат — 6−7 листочков
Томат или домашняя аджика — 2ст. л
Чеснок — 2 зубчика
Твердый сыр (натертый) — 150 г.
Яйцо — 1
Мука — полстакана (для формирования котлет)
Кориандр — 0,5 ч. л.
Кумин — 0,5 ч. л.
Мускатный орех — 0,5ч. л.
Молотый имбирь — 1 ч. л.
Куркума — 0,5 ч. л.
Кайенский перец — 0,5 ч. л.
Паприка — 1 ч.л.
Молотый черный перец — 0,5 ч. л.
Кардамон — 0,5 ч. л.
Молотый душистый перец — 0,5 ч. л.
Молотая гвоздика — 0,5 ч. л.
Соль и сахар — по вкусу
В разогретую сковородку со сливочным и растительным маслом (по 1 ст. л.) добавить мелко нарезанный чеснок, порезанные грибы, кольца лука. Все это поджарить на медленном огне. Посолить, добавить смесь приправ, коренья, нарезанный шпинат, томат. Минут пять потушить и отставить остыть. Добавить вареную гречку, тертый сыр и яйцо. Сформировать с помощью муки котлетки и обжарить с обеих сторон.
К таким котлеткам очень подходит остренький соус. Возьмем пару острых перчиков, порежем, зальем кипятком и оставим минут на 30. Порежем 4 помидора, луковицу, 2−3 зубчика чеснока и половину пучка петрушки. Воду, которой залили перцы, нужно слить. Всё измельчим в блендере до консистенции пюре. В разогретой сковороде на растительном масле потушим пюре на медленном огне. Добавим столовую ложку винного уксуса. Если соус густой, нужно добавить воду, в которой настаивались перцы. Посолить и подсахарить по вкусу. Можно для остроты добавить соевый соус.
— Как приготовить праздничный стол, чтобы при этом не свалиться от усталости?
— Выручат заготовки. Это прежде всего замороженные овощи и фрукты. Кроме того, маринованные баклажаны, грибы, соленья — огурцы, помидоры. У меня есть свои маленькие секреты. Например, заморозьте голубцы и фаршированный болгарский перец. А к празднику или к приходу гостей разморозьте и поставьте подрумяниться в духовку с томатным соусом или томатом. Нежный вкус приятно поразит вас.
— Как лучше декорировать новогодний стол?
— Праздничный стол должен быть особенным. Сервируйте его по всем правилам. Декорируйте свечами, веточками ели или пихты.
— Что бы вы пожелали читателям в канун Нового, 2020 года?
— Новый год — самый яркий праздник, многообещающий, радостный. Он открывает новые страницы в нашей жизни. Пусть эти страницы будут наполнены счастьем и новыми идеями. Здоровья и удачи вам!
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить домашний майонез без сырых яиц, которым можно заправить новогодние салаты.
А рецептами новогодних блюд поделилась с «ФАКТАМИ» кулинар из Узбекистана Лилия Ким. Она рассказала, как приготовить оригинальный салат, который подается в бокале, а также курицу, фаршированную рисом и грибами.
Фото из альбома Ольги Саидовой
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?