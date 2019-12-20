Стиль жизни

Новый год уже не за горами. И, конечно, хочется порадовать близких чем-то вкусненьким и оригинальным. Важно, чтобы рецепты были проверенными, иначе и продукты могут быть испорчены, и время зря потрачено, а о настроении уж и говорить не приходится. При этом надо знать многие тонкости приготовления лакомств. Рецептами праздничных блюд с «ФАКТАМИ» поделилась канадский кулинар Ольга Саидова.

— Обычно новогодний стол не обходится без оливье, а в Канаде, я имею в виду коренных канадцев, обожают новогодний салат. Мне часто приходилось его пробовать, и могу вас заверить: он вкусный и необычный. К тому же витаминный!

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Новогодний салат

Для приготовления возьмите 2 зеленых яблока, 10 г свежего салата, половину луковицы (лук лучше взять салатный, красный), 200 г сушеной клюквы, 6 ст. л. орехов, 120 г сыра с плесенью или брынзы, 2 ст. л. меда. Для соуса нужно 2 ст. л. яблочного сока, 1,5 ст. л. яблочного уксуса, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. оливково масла, соль и перец по вкусу. Яблоки вымыть, нарезать, добавить вымытые и просушенные листики салата. Лук тонко нарезать, орехи можно запечь в духовке минут 20 при 180 градусах. Смешать все ингредиенты в миске и залить соусом. Для соуса смешать яблочный сок с лимонным соком, добавить уксус, масло, мёд. Салат перемешать и посолить, поперчить по вкусу.

— Действительно, необычно!

— Очень аппетитное блюдо — форель с облепиховым соусом.

Форель с облепиховым соусом

2 больших филе форели с кожей 2 ст. л. оливкового масла (можно чуть больше) 1 ст. л. итальянской приправы (сушеный тимьян, орегано, петрушка) ¼ ч. л. соли по вкусу Рыбу помыть, промокнуть салфеткой от лишней воды, натереть приправами и солью. В большой сковороде нагреть оливковое масло и на среднем огне обжарить рыбку с двух сторон. Обжариваем 2−4 минуты, чтобы не горело масло. Снять сковородку с огня, закрыть крышкой и оставить рыбу на 5−10 минут. Осторожно переложить филе в тарелку, отделяя рыбу от кожи. Убрать кожу со дна сковородки. Не спешите мыть сковородку и выливать соус от этой рыбки, он нам понадобится. Возьмите мерную чашку (у меня 237 мл), всыпьте половину облепихи (можно свежезамороженной) и залейте горячей кипяченой водой до верха чашки. Накройте и дайте немного настояться. Тем временем очистите три зубчика чеснока. Поместите их с облепихой (и водой) в блендер. Добавьте сладкий чили-соус (половину этой мерной чашки) и все хорошо взбейте. Перелейте в сковородку в оставшийся от рыбы соус. Доведите до кипения и процедите. Рыбу переложить на тарелку и залить этим соусом. Приятного аппетита!

— Для меня этот соус необыкновенный, в нем букет кислого, острого, сладкого с тонким шлейфом нот облепихи, — говорит Ольга Саидова. — А форель, приготовленная в сковороде на оливковом масле , — самое вкусное рыбное блюдо.

— Каким блюдом можно удивить гостей?

— Например, котлетами их гречки.

Котлеты из гречки

Вареная гречка — 20 ст. л. Лук — 1 головка Грибы — 250 г Шпинат — 6−7 листочков Томат или домашняя аджика — 2ст. л Чеснок — 2 зубчика Твердый сыр (натертый) — 150 г. Яйцо — 1 Мука — полстакана (для формирования котлет) Кориандр — 0,5 ч. л. Кумин — 0,5 ч. л. Мускатный орех — 0,5ч. л. Молотый имбирь — 1 ч. л. Куркума — 0,5 ч. л. Кайенский перец — 0,5 ч. л. Паприка — 1 ч.л. Молотый черный перец — 0,5 ч. л. Кардамон — 0,5 ч. л. Молотый душистый перец — 0,5 ч. л. Молотая гвоздика — 0,5 ч. л. Соль и сахар — по вкусу В разогретую сковородку со сливочным и растительным маслом (по 1 ст. л.) добавить мелко нарезанный чеснок, порезанные грибы, кольца лука. Все это поджарить на медленном огне. Посолить, добавить смесь приправ, коренья, нарезанный шпинат, томат. Минут пять потушить и отставить остыть. Добавить вареную гречку, тертый сыр и яйцо. Сформировать с помощью муки котлетки и обжарить с обеих сторон. К таким котлеткам очень подходит остренький соус. Возьмем пару острых перчиков, порежем, зальем кипятком и оставим минут на 30. Порежем 4 помидора, луковицу, 2−3 зубчика чеснока и половину пучка петрушки. Воду, которой залили перцы, нужно слить. Всё измельчим в блендере до консистенции пюре. В разогретой сковороде на растительном масле потушим пюре на медленном огне. Добавим столовую ложку винного уксуса. Если соус густой, нужно добавить воду, в которой настаивались перцы. Посолить и подсахарить по вкусу. Можно для остроты добавить соевый соус.

— Как приготовить праздничный стол, чтобы при этом не свалиться от усталости?

— Выручат заготовки. Это прежде всего замороженные овощи и фрукты. Кроме того, маринованные баклажаны, грибы, соленья — огурцы, помидоры. У меня есть свои маленькие секреты. Например, заморозьте голубцы и фаршированный болгарский перец. А к празднику или к приходу гостей разморозьте и поставьте подрумяниться в духовку с томатным соусом или томатом. Нежный вкус приятно поразит вас.

Ольга Саидова: «Новый год - самый яркий праздник, многообещающий, наполненный радостью и весельем» (фото из альбома Ольги Саидовой)

— Как лучше декорировать новогодний стол?

— Праздничный стол должен быть особенным. Сервируйте его по всем правилам. Декорируйте свечами, веточками ели или пихты.

— Что бы вы пожелали читателям в канун Нового, 2020 года?

— Новый год — самый яркий праздник, многообещающий, радостный. Он открывает новые страницы в нашей жизни. Пусть эти страницы будут наполнены счастьем и новыми идеями. Здоровья и удачи вам!

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Фото из альбома Ольги Саидовой

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