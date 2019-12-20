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Здоровье и медицина

У женщин, которые часто меняют цвет волос, повышается риск рака груди

7:35 22 декабря 2019 25
краска для волос вредит
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Если женщина красит волосы раз в два месяца, у нее может повыситься риск рака груди. Об этом заявили американские специалисты, проанализировавшие данные примерно 47 тысяч женщин. Эксперты учитывали, как часто женщины красят волосы и используют различные средства для ухода за ними. За восемь лет наблюдений почти у трех тысяч женщин развился рак груди.

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Специалисты пришли к выводу, что у женщин, регулярно красивших волосы стойкой краской, риск рака повышался на девять процентов. При использовании других типов краски, риск не возрастал. А вот применение каждые пять — восемь недель средств для выпрямления волос повышало риск рака на 30 процентов. Эксперты предостерегают: в продуктах для волос можно часто найти агрессивные соединения, которые влияют на гормональный фон, провоцируя изменения в работе эндокринной системы и развитие рака.

Американский врач-натуропат Хильда Кларк, кандидат биологических наук, исследователь и автор книг по лечению рака и прежде заявляла, что химические красители для волос очень вредны и содержат огромное количество токсических веществ.

Исследователи Западной Европы обнаружили, что у женщин, красящих волосы чаще одного раза в месяц в течение пяти лет, могут появиться заболевания печени, вплоть до цирроза. Объясняется это тем, что именно печень нейтрализует токсины, попадающие в организм, но при постоянном отравлении агрессивными красками для волос орган перестает справляться с нагрузкой.

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Британские ученые из клиники Princess Grace Hospital в Лондоне обнаружили: в состав красок для волос входят синтетические вещества, которые могут спровоцировать онкозаболевания, в частности рак груди. При окрашивании всего шесть раз в год риск увеличивается на 14 процентов, утверждали исследователи.

В красках, которые производились пару десятилетий назад, действительно содержались компоненты, вызывающие рак. Наиболее опасными признаны темные красители. Была выявлена взаимосвязь между окрашиванием волос в темные тона и заболеваниями фолликулярной лимфомой и лейкемией.

Специалисты советуют не злоупотреблять окрашиванием волос и сейчас, особенно если используете агрессивные краски. Обращайте внимание на состав и выбирайте краски на натуральной основе. Натуральные красители — хна и басма. Оттеночные шампуни и бальзамы не повреждают структуру волос, это самый безопасный способ окрашивания после натуральных красителей.

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Стойкие краски, которые полностью закрашивают седину, очень популярны, однако содержат перекись водорода и аммиак. Эти химически активные вещества проникают внутрь волоса и замещают собственный пигмент человека пигментом краски. Такие краски не следует использовать молодым девушкам, которые просто хотят поменять цвет волос.

Частое использование красок с агрессивным составом может привести не только к раку, но и к ухудшению состояния волос: они становятся сухими, ломкими, секутся на кончиках. Также могут возникать раздражение кожи головы, дерматиты, зуд и перхоть.

Не мойте волосы перед окрашиванием — естественная жировая смазка поможет защитить волосы и кожу головы от химических веществ.

Ни в коем случае нельзя красить волосы беременным женщинам и кормящим мамам.

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