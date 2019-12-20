Муж королевы Елизаветы попал в больницу (фото)

Мир

После того, как британская королева Елизавета прибыла на поезде из Лондона в Норфолк, следуя в свою резиденцию Сандрингем, где она собирается вместе с семьей встречать Рождество, стало известно, что ее 98-летний муж принц Филипп утром 20 декабря попал в больницу. Он приехал из Сандрингема в Лондон. Так что супруги на несколько часов разминулись.

Букингемский дворец утверждает, что это просто «мера предосторожности и что принц по совету врача пройдет плановое обследование в связи с проблемами со здоровьем, которые были выявлены у него ранее.

Ожидается, что муж Ее Величества проведет в больнице короля Эдуарда VII несколько дней, после чего вернется в Сандрингем.

Больница, где находится принц Филипп, взята под особую охрану

Герцог Эдинбургский, принц Филипп официально отошел от дел в августе 2017 года. С тех пор он в основном проводит время в Сандрингеме или в Виндзоре, очень редко появляясь в столице.

Предыдущий раз Филипп был госпитализирован в 2018 году. Ему делали операцию по замене бедренного сустава.

Королева прибыла в Норфолк на поезде

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Чарльз заснул на троне, пока его мать-королева читала речь в парламенте.

Читайте также: На вечеринке в честь помолвки принцессы Беатрис побывали брат и сестра Кейт Миддлтон.

Читайте также: В сети появились новые рождественские фото школьницы Меган Маркл с подругами и бойфрендом.

Читайте также: В стиле джедаев: мать Кейт Миддлтон вступила в бой на мечах с бизнес-партнером.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter