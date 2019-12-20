- 19:20 "Евробляха" перекрыла трамвайные пути на Подоле: что придумали пассажиры
- 19:19 Муж королевы Елизаветы попал в больницу
- 19:15 Стрельба на Лубянке: число жертв возросло
- 19:14 Сова тайно жила на рождественской елке американцев в течение недели
- 19:08 Где смотреть онлайн «Ливерпуль» — «Фламенго»: расписание трансляций финала клубного чемпионата мира
- 19:08 Джонсон добился своего: стало известно, когда Британия выйдет из ЕС
- 18:44 Камера наблюдения подтвердила версию о поджоге авто активистки «Батьки SOS» в Киеве
- 18:37 В Киеве полиция штурмовала здание суда, где рассматривают "дело Шеремета": что произошло
- 18:12 Почему Лукашенко не может договориться с Путиным: названы три важных момента
- 18:09 Инвесторы просят Зеленского призвать Геруса к поиску компромисса по "зеленому" тарифу
- 17:56 Форвард «Динамо» Беседин не прошел допинг-тест: что известно
- 17:53 Группу прокуроров по делу Шеремета сформировали заново: что произошло
Муж королевы Елизаветы попал в больницу (фото)
После того, как британская королева Елизавета прибыла на поезде из Лондона в Норфолк, следуя в свою резиденцию Сандрингем, где она собирается вместе с семьей встречать Рождество, стало известно, что ее 98-летний муж принц Филипп утром 20 декабря попал в больницу. Он приехал из Сандрингема в Лондон. Так что супруги на несколько часов разминулись.
Букингемский дворец утверждает, что это просто «мера предосторожности и что принц по совету врача пройдет плановое обследование в связи с проблемами со здоровьем, которые были выявлены у него ранее.
Ожидается, что муж Ее Величества проведет в больнице короля Эдуарда VII несколько дней, после чего вернется в Сандрингем.
Герцог Эдинбургский, принц Филипп официально отошел от дел в августе 2017 года. С тех пор он в основном проводит время в Сандрингеме или в Виндзоре, очень редко появляясь в столице.
Предыдущий раз Филипп был госпитализирован в 2018 году. Ему делали операцию по замене бедренного сустава.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Чарльз заснул на троне, пока его мать-королева читала речь в парламенте.
Читайте также: На вечеринке в честь помолвки принцессы Беатрис побывали брат и сестра Кейт Миддлтон.
Читайте также: В сети появились новые рождественские фото школьницы Меган Маркл с подругами и бойфрендом.
Читайте также: В стиле джедаев: мать Кейт Миддлтон вступила в бой на мечах с бизнес-партнером.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..