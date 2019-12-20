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Принц Чарльз заснул на троне, пока его мать-королева читала речь в парламенте (фото, видео)

19 декабря в Лондоне, после внеочередных выборов, вновь состоялась церемония открытия британского парламента. Предыдущая церемония проходила совсем недавно — в октябре этого года. На этот раз все было намного менее торжественно — королева приехала в парламент в машине, а не в карете. И не облачалась в церемониальное одеяние. Ее Величество прибыла в повседневном образе — в пальто зелено-голубого цвета, белом цветастом платье и в шляпке.

Сидя на троне, к которому ее подвел ее старший сын и наследник принц Чарльз, Елизавета II зачитала речь, в котором обозначила главные цели правительства — в том числе выход страны из ЕС до 31 января.

Издание Daily Express обратило особое внимание на Чарльза, который сидел возле матери на втором троне. Судя по всему, 71-летний принц Уэльский задремал, пока Ее Величество зачитывала официальную речь. В какой-то момент он моргнул и наклонился вперед, будто засыпая, в потом встрепенулся и открыл глаза.

Фанаты королевской семьи также отметили, что Елизавета выглядела сильно уставшей и слабой. Ранее в прессе появились слухи о том, что королева после своего 95-летия готовится передать бразды правления сыну, сделав его принцем-регентом. Однако источник во дворце заявил изданию Vanity Fair, что эти слухи не соответствуют действительности и напоминают, скорее, сюжет телесериала «Корона».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как королева Елизавета и члены ее семьи празднуют Рождество.

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