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- 12:35 В сети появились новые рождественские фото школьницы Меган Маркл с подругами и бойфрендом
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В сети появились новые рождественские фото школьницы Меган Маркл с подругами и бойфрендом
После того, как в сети появилось сделанное в 1997 году фото 16-летней Меган Маркл с ее первым бойфрендом Луисом Сегурой, издание The Sun опубликовало еще несколько архивных снимков герцогини Сассекской, для которых она позировала в годы своей учебы в католической школе Непорочного Сердца.
Так, на одном из них 15-летняя Меган изображена на рождественской вечеринке, которая проводилась в одном из отелей Лос-Анджелеса, вместе с Луисом на другом рождественском школьном балу — в 1996 году. Она снова в черном платье, но с другой прической — ее волосы распущены.
На том же же мероприятии будущая жена принца Гарри сфотографировалась в обществе четырех своих подруг.
Еще один снимок был сделан в 1998 году. На нем 17-летняя Меган в сером платье-миди держится за руки со свой подружкой Сесилией Доннеллан.
Бывшая учительница Меган ранее вспоминала, что будущая звезда всегда была лидером среди одноклассников. И что она была «невероятно умной, целеустремленной леди».
Ранее «ФАКТЫ» писали об архивных фото Меган Маркл в откровенном наряде в стиле Санта-Клауса.
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