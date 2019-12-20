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Стиль жизни

В сети появились новые рождественские фото школьницы Меган Маркл с подругами и бойфрендом

12:35 20 декабря 2019 266
Меган Маркл со своим первым бойфрендом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

После того, как в сети появилось сделанное в 1997 году фото 16-летней Меган Маркл с ее первым бойфрендом Луисом Сегурой, издание The Sun опубликовало еще несколько архивных снимков герцогини Сассекской, для которых она позировала в годы своей учебы в католической школе Непорочного Сердца.

Так, на одном из них 15-летняя Меган изображена на рождественской вечеринке, которая проводилась в одном из отелей Лос-Анджелеса, вместе с Луисом на другом рождественском школьном балу — в 1996 году. Она снова в черном платье, но с другой прической — ее волосы распущены.

На том же же мероприятии будущая жена принца Гарри сфотографировалась в обществе четырех своих подруг.

Еще один снимок был сделан в 1998 году. На нем 17-летняя Меган в сером платье-миди держится за руки со свой подружкой Сесилией Доннеллан.

Бывшая учительница Меган ранее вспоминала, что будущая звезда всегда была лидером среди одноклассников. И что она была «невероятно умной, целеустремленной леди».

Ранее «ФАКТЫ» писали об архивных фото Меган Маркл в откровенном наряде в стиле Санта-Клауса.

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