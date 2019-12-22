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Принц Джордж вместе с отцом Уильямом, дедом Чарльзом и прабабушкой-королевой готовил рождественский пудинг (фото)

7:26 22 декабря 2019 102
Принц Джордж, принц Уильям. принц Чарльз и королева Елизавета
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

После того, как Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в кулинарном рождественском телешоу, Букингемский дворец опубликовал очаровательные фото, на которых фигурируют представители четырех поколений королевской семьи — британский монарх Елизавета II и три будущих короля: ее старший сын принц Чарльз, внук принц Уильям и правнук принц Джордж. Они вместе готовили рождественские пудинги для одиноких ветеранов вооруженных сил. Их передадут благотворительной организации Королевский британский легион.

Шестилетний Джордж размешивал фруктовую смесь деревянной ложки — и при этом умудрился не запачкать свою белоснежную рубашку, несмотря на то, что обошелся без фартука и даже не засучил рукава. Старшие родственники объясняли ему некоторые нюансы — ложка неопытного Джорджа завязла в липкой субстанции.

Принцы и королева по традиции также положили в пудинги шестипенсовики, которые впоследствии достанутся избранным счастливчикам.

Снимки были сделаны на прошлой неделе в музыкальном зале Букингемского дворца.

Королева Елизавета уже прибыла в свой дворец Сандрингем в Норфолке, где будет праздновать Рождество с семьей. Праздничное настроение, правда, омрачила госпитализация мужа Ее Величества — 98-летнего принца Филиппа, который находится в лондонской больнице короля Эдуарда VII. Пока неизвестно, сможет ли он принять участие в семейном торжестве.

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