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- 20:05 С Гладковского сняли электронный браслет
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С Гладковского сняли электронный браслет
Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему чиновнику Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому находиться без электронного браслета. Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам адвоката Руслана Волынца, сроки досудебного расследования дела Гладковского продлили до мая 2020 года.
«Сегодня суд удовлетворил нашу просьбу и отменил обязательство носить электронный браслет для Гладковского», — сообщил адвокат.
При этом запрет на выезд за пределы Киевской области без разрешения следствия продлили до 20 февраля 2020 года — суд сделал это по ходатайству прокуратуры.
Ранее сообщалось, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу прокуроров на решение суда о сумме залога бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому. Прокуроры настаивали на 100 млн грн вместо установленных 10,6 млн грн.
Фото: УНИАН
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