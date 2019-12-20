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Украина

С Гладковского сняли электронный браслет

20:05 20 декабря 2019 110
Олег Гладковский
Инф. «ФАКТОВ»

Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему чиновнику Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому находиться без электронного браслета. Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам адвоката Руслана Волынца, сроки досудебного расследования дела Гладковского продлили до мая 2020 года.

«Сегодня суд удовлетворил нашу просьбу и отменил обязательство носить электронный браслет для Гладковского», — сообщил адвокат.

При этом запрет на выезд за пределы Киевской области без разрешения следствия продлили до 20 февраля 2020 года — суд сделал это по ходатайству прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу прокуроров на решение суда о сумме залога бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому. Прокуроры настаивали на 100 млн грн вместо установленных 10,6 млн грн.

Фото: УНИАН

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