Украина

"Драк за землю" больше не будет: Разумков рассказал о важных договоренностях в Раде

Во избежание стычек и конфликтов при обсуждении законопроекта о рынке земли парламентские фракции и группы подписали меморандум о дальнейшей работе над ним. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Сегодня есть понимание между разными политическими силами, которые работают в парламенте. И сегодня подписан меморандум между различными, всеми фракциями и депутатскими группами, и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать при подготовке этого очень важного законопроекта ко второму чтению», — отметил Разумков.

Он напомнил, что запланировано провести ряд заседаний профильного комитета, итогом которых должна стать подготовка окончательного варианта законопроекта. В то же время, председатель ВР отметил, что «одно лишь принятие закона об обороте земли не решит вопрос».

«Это комплекс законов и не только законов, которые надо будет внедрить для того, чтобы действительно можно было говорить об открытии этого рынка. На это влияет и этот закон, и те законы, которые были рассмотрены, и те законы, которые будут рассмотрены. И так же надо будет дорабатывать очень много еще Кабинетом министров и другим учреждениям для того, чтобы к конечной цели прийти, и создать такие условия, чтобы действительно владельцы земли могли свободно ею распоряжаться», — сказал Разумков.

Как известно, ранее Разумков поручил Комитету по вопросам аграрной и земельной политике провести девять заседаний для рассмотрения законопроекта о рынке земли. Заседания завершатся 10 января.

Напомним, что 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№ 2178−10), рекомендованный профильным комитетом, который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, который действует с 2001 года в Украине, до 2020 года. Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский выступил с предложением ограничить возможность владеть землей площадью не более 10 тыс. га. Он также отметил, что после принятия закона о земельной реформе начнется подготовительный этап к полноценному запуску рынка.

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