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Драка за землю: нардепы устроили "махач" во время заседания аграрного комитета (видео)
Обсуждение законопроекта о рынке земли, против которого накануне протестовали аграрии, стало поводом для «выяснения отношений» народными избранниками во время заседания Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.
Видео с фрагментами потасовки приводит пользователь Лилия Забелина.
«На аграрном комитете уже жарко… Коротко про атмосферу», — пишет с иронией она.
На ролике видно, как депутаты от ОПЗЖ и «Батькивщины» требуют сделать перерыв, а нардепы от «Слуги народа» настаивают на том, чтобы заседать дальше, пока все поправки в закон о земле не рассмотрены.
В итоге нардеп от «ОПЗЖ» Илья Кива и нардеп от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко устраивают потасовку с нардепом от фракции «Слуга народа» Андреем Мотовиловцом. В это время глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко разбрасывает бумаги.
Как видно, «махач» закончился тем, что представители «ОПЗЖ» Шуфрич и Кива заняли место за столом, и глава комитета Николай Сольский объявил перерыв на 15 минут.
Напомним, что во время рассмотрения поправок депутаты от «ОПЗЖ» и «Батькивщина» начали выкрикивать «Ганьба», обвинив руководство аграрного комитета в том, что в проекте закона о продаже земли ко второму чтению исчезло более 2000 поправок.
Кроме того, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что готовит на голову аграрного комитета представление в ГБР и НАБУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после протестов под Верховной Радой Украины фракция партии «Слуга народа» согласилась отложить принятие закона о введении в стране рынка сельскохозяйственных земель, проект которого перед вторым чтением рассматривается профильным комитетом. По информации СМИ, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляла, что земельный законопроект планировали рассмотреть по ускоренной процедуре в четверг, 19 декабря, однако уличные протесты заставили отложить его принятие. По ее словам, народные депутаты внесли порядка 4,5 тысячи правок в документ, которые должен рассмотреть комитет. А это значит, что до Нового года документ не успеют вынести на голосование в сессионный зал. Тем более что спикер Рады Дмитрий Разумков пообещал, что «все будет жестко по регламенту».
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