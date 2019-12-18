Драка за землю: нардепы устроили "махач" во время заседания аграрного комитета (видео)

Украина

Обсуждение законопроекта о рынке земли, против которого накануне протестовали аграрии, стало поводом для «выяснения отношений» народными избранниками во время заседания Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Видео с фрагментами потасовки приводит пользователь Лилия Забелина.

«На аграрном комитете уже жарко… Коротко про атмосферу», — пишет с иронией она.

На ролике видно, как депутаты от ОПЗЖ и «Батькивщины» требуют сделать перерыв, а нардепы от «Слуги народа» настаивают на том, чтобы заседать дальше, пока все поправки в закон о земле не рассмотрены.

В итоге нардеп от «ОПЗЖ» Илья Кива и нардеп от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко устраивают потасовку с нардепом от фракции «Слуга народа» Андреем Мотовиловцом. В это время глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко разбрасывает бумаги.

Как видно, «махач» закончился тем, что представители «ОПЗЖ» Шуфрич и Кива заняли место за столом, и глава комитета Николай Сольский объявил перерыв на 15 минут.

Напомним, что во время рассмотрения поправок депутаты от «ОПЗЖ» и «Батькивщина» начали выкрикивать «Ганьба», обвинив руководство аграрного комитета в том, что в проекте закона о продаже земли ко второму чтению исчезло более 2000 поправок.

Кроме того, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что готовит на голову аграрного комитета представление в ГБР и НАБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после протестов под Верховной Радой Украины фракция партии «Слуга народа» согласилась отложить принятие закона о введении в стране рынка сельскохозяйственных земель, проект которого перед вторым чтением рассматривается профильным комитетом. По информации СМИ, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляла, что земельный законопроект планировали рассмотреть по ускоренной процедуре в четверг, 19 декабря, однако уличные протесты заставили отложить его принятие. По ее словам, народные депутаты внесли порядка 4,5 тысячи правок в документ, которые должен рассмотреть комитет. А это значит, что до Нового года документ не успеют вынести на голосование в сессионный зал. Тем более что спикер Рады Дмитрий Разумков пообещал, что «все будет жестко по регламенту».

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