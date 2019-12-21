- 07:45 Пожар в одесском колледже: глава областного управления ГСЧС и его заместитель уволены
- 07:42 Бег и плавание снижают уровень гормонов стресса: как обрести душевное равновесие
- 07:23 Туман и дожди: синоптики рассказали о погоде на выходные
- 06:37 Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий
- 05:56 Происки друзей Путина? Украину лишили быстрой военной помощи США
- 05:45 Где Тильда? Линдеманна заподозрили в том, что он забрал ребенка у Лободы
- 04:51 Он сделал это: Трамп подписал военный бюджет США с помощью Украине и санкциями против "Северного потока-2"
- 04:25 Пить кофе, но не курить: названы 10 самых полезных советов по защите от диабета
- 03:51 Экстремальное похудение опасно: в Китае едва не произошел несчастный случай с "рвотной трубкой"
- 03:26 Санкции работают: строительство «Северного потока-2» приостановлено
- 02:57 В Раде объяснили, когда заработает закон о рынке земли
- 02:25 Россия снова попалась: новое российское оружие "засветилось" на Донбассе
Туман и дожди: синоптики рассказали о погоде на выходные
В Украине сохраняется не по-декабрьски теплая температура, из-за которой снег для новогодних аттракционов в Киев приходится везти из Карпат.
Согласно прогнозам Украинского Гидрометцентра, в субботу, 21 декабря, столбики термометров днем будут колебаться у отметок 7−9 градусов выше нуля (при этом в Крыму ожидаются 12−14 градусов). Холоднее всего в этот день будет в Харьковской, Донецкой и Луганской областях — до 5−6 градусов. Кстати, минувшей ночью там были зафиксированы и заморозки до минус 4 градусов.
В Киеве и области в субботу обещают густой туман, из-за которого в ГСЧС объявлено штормовое предупреждение. Видимость на дорогах утром составит 200−500 метров (I уровень опасности, желтый).
Очевидно, туман является предвестником дождей, причем сильных, которые ожидаются по всей территории Украины в воскресенье, 22 декабря. На температуру воздуха это не повлияет — она по-прежнему составит 8−10 градусов выше нуля (в Одессе, Николаеве, Херсоне и в Крыму — до 14 градусов).
Ранее синоптик Наталья Диденко объяснила дождливую погоду в декабре проделками южного циклона, накрывшего всю территорию Украины.
О погоде в Украине на новогодние праздники читайте в статье «ФАКТОВ» «Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!