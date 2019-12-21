Украина

Туман и дожди: синоптики рассказали о погоде на выходные

В Украине сохраняется не по-декабрьски теплая температура, из-за которой снег для новогодних аттракционов в Киев приходится везти из Карпат.

Согласно прогнозам Украинского Гидрометцентра, в субботу, 21 декабря, столбики термометров днем будут колебаться у отметок 7−9 градусов выше нуля (при этом в Крыму ожидаются 12−14 градусов). Холоднее всего в этот день будет в Харьковской, Донецкой и Луганской областях — до 5−6 градусов. Кстати, минувшей ночью там были зафиксированы и заморозки до минус 4 градусов.

В Киеве и области в субботу обещают густой туман, из-за которого в ГСЧС объявлено штормовое предупреждение. Видимость на дорогах утром составит 200−500 метров (I уровень опасности, желтый).

Очевидно, туман является предвестником дождей, причем сильных, которые ожидаются по всей территории Украины в воскресенье, 22 декабря. На температуру воздуха это не повлияет — она по-прежнему составит 8−10 градусов выше нуля (в Одессе, Николаеве, Херсоне и в Крыму — до 14 градусов).

Ранее синоптик Наталья Диденко объяснила дождливую погоду в декабре проделками южного циклона, накрывшего всю территорию Украины.

О погоде в Украине на новогодние праздники читайте в статье «ФАКТОВ» «Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год».

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