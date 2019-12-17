Стиль жизни

Третий прямой эфир десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ) покинули подопечные Андрея Данилко — группа Romax. Коллективу пришлось исполнять «песню за жизнь», но судьи отдали свои голоса юной Марии Стопник из команды Игоря Кондратюка. - Я ни о чем не жалею, — признался «ФАКТАМ» солист группы Роман. — Единственное, обидно, что мне так и не дали в прямом эфире поблагодарить зрителей, которые отдавали за нас свои голоса. Спасибо им всем за поддержку! В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Роман признался, почему для него «Х-фактор» так и остался загадкой, чем пришлось пожертвовать ради участия в шоу, и назвал своего фаворита.

«Тяжело понять, чего хочет зритель и за что он голосует»

— Роман, было ощущение, что вы покинете проект?

— Если честно, то где-то в глубине души я думал, что мы можем вылететь в третьем эфире. Хотя и гнал от себя эти мысли подальше. Мы и во втором эфире оказались в номинации и исполняли «песню за жизнь». Но тогда я чувствовал, что наша группа еще не все сделала в проекте, и рассчитывали на поддержку зрителей. В минувшем же эфире, признаюсь, не совсем понимал, как будут развиваться события. Да я вообще не понял, как на самом деле все происходит на «Х-факторе». Как это работает!

— Что вы имеете в виду?!

— Это шоу для меня так и осталось загадкой. Тяжело понять, чего хочет зритель и за что голосует. Мы были веселыми, лирическими, исполняли композиции в разных стилях. И что?!

— Этот сезон действительно стал не самым лучшим для категории «коллективы».

— Да уж, это правда. Хотя, например, победителями минувшего сезона стала музыкальная группа — двое ребят. Знаете, получается, что наша страна очень хочет в Европу, но морально до нее еще не доросла. Там уже практически не осталось артистов, которые потенциально могут восприниматься как «фанерщики». Всё исполняется только вживую.

— Но ведь на «Х-факторе» все пели без фонограмм!

— Да, это настоящий европейский проект. И оркестр на сцене. Но людям еще сложно это понять и принять. Им хочется слезливых историй и соплей. Ну, извините, мы этого дать не могли.

— Чья была идея прийти на «Х-фактор»?

— Нашего Максима, которому, кстати, принадлежит вторая часть названия группы Romax — это сокращенное от Рома и Максим. Макс у нас очень активный и заводной. А я, наверное, недооцениваю себя. Помню, Макс прислал анкету, я ее заполнил, мне перезвонили, пригласили группу на прослушивание, после которого мы прошли на телевизионный кастинг. Всем судьям понравилось наше выступление, кроме Дмитрия Шурова. Ну, у каждого — свой вкус. Хорошо, что его потом не было в проекте. Помню, когда мы прошли отборочный тур, я все говорил: ну, покажут нас разок-два и все. А тут получилось, что мы дошли практически до финала.

— Группам не раз пришлось переживать в этом сезоне. Помните момент, когда отборочный тур покинул Андрей Данилко, заявив, что уходит из проекта?

— Конечно! Но мы тогда не очень переживали. Просто были огорчены. Целый день прождали финального отбора — решалось, кто пройдет в прямые эфиры, — и тут такой поворот! А ведь для того, чтобы попасть на съемку, нам пришлось отказаться от выступления в Буковеле. И вдруг получается, что это все зря! Слава Богу, потом ситуация разрешилась, отбор все-таки состоялся, и мы рады, что с нами был такой тренер, как Андрей Михайлович.

«Нам еще рановато быть звездами»

— Часто приходилось подстраивать свой график под «Х-фактор»?

— Достаточно часто. У нас было пять предложений на 21 декабря, когда должен состояться финал «Х-фактора». Но мы все отменили, рассчитывали, что пройдем дальше. Теперь уже вернуть ничего нельзя.

— Зато у вас прибавилось поклонников!

— Нам еще рановато быть звездами. Пока мы просто немного известная группа. Название группы родилось в 2011 году. Мы с Максимом были обычными музыкантами. Потом под этим названием в Киеве, на Березняках, открыли ночной клуб. Это было веселое время. Пока не пришел 2014 год. Мы отказались исполнять российские песни. А формат нашего клуба предполагал, что там будет много российской попсы. В общем, в один момент мы с Максом решили продать клуб, чтобы не портить себе карму. Знаете, был какой-то момент, когда я вообще перестал петь. Что-то будто надломилось внутри.

— Вы ведь работали в составе коллектива «Гайдамаки».

— Да, но потом мы с Максом решили, что нам больше нравится работать на себя. Название группы уже было, мы собрали музыкантов, и я вновь стал вокалистом. Кстати, на «Х-факторе» выступал первоначальный состав Romax. По сути, мы с Максом за месяц создали программу, с которой можно было давать концерты. Единственное наше условие — исполнять песни только на украинском языке.

Алина Сакс и группа Romax

— Во втором эфире вместе с вами на сцену вышла саксофонистка — девушка, которой сразу предложила работу в своем коллективе Оля Полякова.

— Алина Сакс — очень крутая саксофонистка, которая выступает по всему миру. Это наша хорошая знакомая, и она вышла с нами на сцену «Х-фактора» просто по дружбе. Не знаю, смогут ли они договориться с Олей Поляковой. Насколько я понимаю, у Алины с работой полный порядок.

— Как думаете, кто может стать победителем юбилейного сезона?

— Не удивлюсь, если это будет Антон Вельбой. Но я за Элину Иващенко — она действительно очень круто поет.

Ранее бывшая участница «Х-фактора» Анна Иваница рассказала, почему она не расстроилась, покинув «Х-фактор», призналась, что поправилась за время участия в шоу.

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