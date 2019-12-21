На Позитиве: Дорофеева взбудоражила сеть пикантным фото

Шоу-бизнес

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая недавно получила очередную награду M1 Music Awards, взволновала сеть фото в прозрачном платье.

На снимке, опубликованном в Instagram, Дорофеева в мини держит огромный портрет своего коллеги по группе «Время и Стекло» Алексея Завгороднего (Позитива). Прекрасно видно длинные ноги певицы и ее белье.

«Судя по всему, этот декабрь на Позитиве», — подписала она фото.

Поклонники Дорофеевой восхитились. «Как-то стало горячо, очень горячо», «Класс», «Наденька, ты космос!», «Ты такая красивая», «Ааааа, это слишком красиво», «Позитивная Надежда», «Сделай со мной такое», «Ох, какой жаркий декабрь на Позитиве», «С этого ракурса я Позитиву позавидую», — пишут комментаторы.

Кстати, ранее Надя Дорофеева рассказала о романе с Позитивом.

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