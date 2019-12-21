- 15:13 На Позитиве: Дорофеева взбудоражила сеть пикантным фото
- 15:09 В Николаеве бездомных котов признали частью экосистемы города
- 14:50 Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе
- 14:49 Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция женской гонки преследования
- 14:42 На западной границе Украины образовались многокилометровые пробки: что происходит
- 14:41 Газовый контракт с Россией: Оржель обнадежил снижением цены на газ
- 14:20 В Луцке на полицейских напали с ножом, есть раненые
- 13:56 Семью Заворотнюк преследуют проблемы: мужу актрисы заблокировали счета
- 13:49 Инвесторы и банки сворачивают проекты из-за неопределенной ситуации с «зеленым» тарифом
- 13:48 Никто не мог поверить: в Офисе президента рассказали о новых газовых договоренностях с РФ
- 13:41 День Анны: душевные поздравления и открытки
- 13:33 В Киеве вандалы изуродовали известный памятник
На Позитиве: Дорофеева взбудоражила сеть пикантным фото
Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая недавно получила очередную награду M1 Music Awards, взволновала сеть фото в прозрачном платье.
На снимке, опубликованном в Instagram, Дорофеева в мини держит огромный портрет своего коллеги по группе «Время и Стекло» Алексея Завгороднего (Позитива). Прекрасно видно длинные ноги певицы и ее белье.
«Судя по всему, этот декабрь на Позитиве», — подписала она фото.
Поклонники Дорофеевой восхитились. «Как-то стало горячо, очень горячо», «Класс», «Наденька, ты космос!», «Ты такая красивая», «Ааааа, это слишком красиво», «Позитивная Надежда», «Сделай со мной такое», «Ох, какой жаркий декабрь на Позитиве», «С этого ракурса я Позитиву позавидую», — пишут комментаторы.
Кстати, ранее Надя Дорофеева рассказала о романе с Позитивом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!