23.07 / 23.33 25.53 / 25.94
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Днепре открыли главную елку: яркие видео и фото с высоты

8:23 22 декабря 2019 273
днепр
Инф. «ФАКТОВ»

Вслед за Киевом, Львовом и Одессой город Днепр также открыл свою главную праздничную елку и готов к отмечанию Рождества и Нового года.

Елка установлена в центре города и именно здесь предполагается организовать главную часть гуляний в новогоднюю ночь.

елка

Особенно эффектно днепровская новогодняя красавица смотрится с высоты. Новогоднее дерево высотой 26 метров венчает восьмиконечная Рождественская звезда.

елка

Украшают елку 20 километров гирлянд. Монтировали новогоднее дерево около двух недель. После открытия елки публику ждал праздничный концерт.

Рядом с елкой организована рождественская ярмарка, где продаются елочные игрушки, сувениры, глинтвейн и уличная еда. Рядом находится фотозона с символом 2020 года — Белой Крысой. Также у собравшихся на площади есть возможность посетить каток и резиденцию Санты.

Напомним, кроме красочных городских елок, в некоторых населенных пунктах установили еще и сладкие «елки» из пирожных и попали в Книгу рекордов Украины.

Фото dp.informator.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Герцег и Меладзе

Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

Памятник

В Киеве вандалы изуродовали известный памятник (фото)

Поток

Санкции работают: строительство «Северного потока-2» приостановлено

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер