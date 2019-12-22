Украина

В Днепре открыли главную елку: яркие видео и фото с высоты

Вслед за Киевом, Львовом и Одессой город Днепр также открыл свою главную праздничную елку и готов к отмечанию Рождества и Нового года.

Елка установлена в центре города и именно здесь предполагается организовать главную часть гуляний в новогоднюю ночь.

Особенно эффектно днепровская новогодняя красавица смотрится с высоты. Новогоднее дерево высотой 26 метров венчает восьмиконечная Рождественская звезда.

Украшают елку 20 километров гирлянд. Монтировали новогоднее дерево около двух недель. После открытия елки публику ждал праздничный концерт.

Рядом с елкой организована рождественская ярмарка, где продаются елочные игрушки, сувениры, глинтвейн и уличная еда. Рядом находится фотозона с символом 2020 года — Белой Крысой. Также у собравшихся на площади есть возможность посетить каток и резиденцию Санты.

Напомним, кроме красочных городских елок, в некоторых населенных пунктах установили еще и сладкие «елки» из пирожных и попали в Книгу рекордов Украины.

Фото dp.informator.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter