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"Не падаю духом": Горбачев рассказал о своем здоровье
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева, которого недавно госпитализировали с диагнозом «воспаление легких», идет на поправку.
Как пишет российский «Интерфакс», по словам бывшего генсека, «болезнь отступает».
«И хотя, конечно, общее состояние желает быть лучшим, но я не падаю духом, продолжаю работать», — сказал Горбачев.
Из позитивного он отметил, что в этом году в свет вышла его книга, которую он называет «раздумьями о судьбах мира», а также многочисленные интервью в мировой прессе, которые, в основном, касались вопросов ядерного разоружения.
Экс-президент и дальше готов стремиться, насколько позволят силы, помогать всем тем, кто хочет крепкого и справедливого мира, установления контроля над ядерным вооружением.
По его словам, «объединение гражданских обществ, гражданских инициатив в пользу мира должно стать главной целью в следующем году».
Напомним, автограф Михаила Горбачева с надписью «Простите» продали на аукционе за 183 тысячи долларов. По мнению экспертов, именно надпись, под которой стоит подпись бывшего генсека, и стала причиной повышения цены.
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