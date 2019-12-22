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Мир

"Не падаю духом": Горбачев рассказал о своем здоровье

15:45 22 декабря 2019 152
Горбачев
Инф. «ФАКТОВ»

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева, которого недавно госпитализировали с диагнозом «воспаление легких», идет на поправку.

Как пишет российский «Интерфакс», по словам бывшего генсека, «болезнь отступает».

«И хотя, конечно, общее состояние желает быть лучшим, но я не падаю духом, продолжаю работать», — сказал Горбачев.

Из позитивного он отметил, что в этом году в свет вышла его книга, которую он называет «раздумьями о судьбах мира», а также многочисленные интервью в мировой прессе, которые, в основном, касались вопросов ядерного разоружения.

Экс-президент и дальше готов стремиться, насколько позволят силы, помогать всем тем, кто хочет крепкого и справедливого мира, установления контроля над ядерным вооружением.

По его словам, «объединение гражданских обществ, гражданских инициатив в пользу мира должно стать главной целью в следующем году».

Напомним, автограф Михаила Горбачева с надписью «Простите» продали на аукционе за 183 тысячи долларов. По мнению экспертов, именно надпись, под которой стоит подпись бывшего генсека, и стала причиной повышения цены.

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