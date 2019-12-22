На Донбассе погиб украинский военный

Происшествия

В воскресенье, 22 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение. С начала 2019 года боевые потери ВСУ на Донбассе составили уже 98 погибших.

Как сообщили в штабе ООС, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 5 раз.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Под обстрел противника попали Пески, Талаковка, Красногоровка, Крымское, Новолуганское.

Напомним, 18 декабря в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий — старший солдат 28-й бригады Василий Лисицын. В этот же день в прифронтовой Марьинке (Донецкая область) погиб местный житель, который попал под обстрел боевиков.

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