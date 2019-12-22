Нужно защищать: известный телеведущий высказался об украинском языке

Украина

В прошлом российский журналист Алексей Суханов, который пять лет назад переехал в Украину, озвучил свою позицию по поводу государственного языка.

Напомним, Суханов стал гражданином нашей страны, выучил украинский язык и прекрасно говорит на нем не только во время телефиров, но и в быту.

В интервью «Апострофу» он сказал, что украинский язык нужно защищать, на нем нужно общаться, давать ему жизнь.

«Нельзя дать этому языку жизнь, если ты общаешься на другом языке. Да, к сожалению, много-кто не воспитывался на украинском, и это не вина человека. Но если сегодня сложились такие условия, что надо поддержать не только Украину, но и традиции, историю, и надо совершенствовать украинский», — отмечает ведущий.

При этом, по словам Суханова, навязывать язык или его изучение насильно, категорически нельзя.

«Русскоязычных сегодня мы не будем учить. Но мы можем им посоветовать. Не надо требовать, не надо заставлять силой, потому что язык — это живое. И заинтересованность человека в изучении языка должна быть его решением», — уверен ведущий.

Суханов считает правильными шаги государства в отношении украинского языка на телевидении.

«Так или иначе, но когда-то это должно было быть внедрено в жизнь. И шаг за шагом украинский входит в нашу жизнь, в наш быт. Но знаете, ничто никогда не изменится, если мы не начнем меняться сами, если не начнем разговаривать на том языке, который всегда был на этой земле. Надо уважать традиции, историю и все то, что было здесь до нас», — считает журналист.

Как сообщали «ФАКТЫ», народный депутат от «Слуги народа» Макс Бужанский внес в парламент законопроект, которым предлагает отменить закон об украинском языке. В Венецианской комиссии после анализа текста языкового закона заявили, что Украине необходимо добиться баланса в языковой политике, что позволит избежать межэтнической напряженности.

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