Украина

Ханука 2019: что нельзя делать во время празднования

Ханука — один из крупнейших еврейских праздников. Он начинается 25 числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. В этом году — это с 22 по 30 декабря.

В этот праздник иудеи вспоминают об освобождении и очищении Иерусалимского храма во втором веке до нашей эры.

В Хануку не оплакивают умерших, запрещено поститься. Запрет касается всех без исключения. Более того, в праздничные дни еды должно быть больше, чем обычно. Обязательно готовят жареные на масле картофельные оладьи и пончики.

Ни один стол не обходится без блюд, приготовленных из сыра. Застолье сопровождается песнями, посвященными празднику, и рассказами о чудесах, совершавшихся в те дни Всевышним.

В праздник каждый член семьи должен иметь и зажигать свой светильник. Но женщине (даже незамужней) не положено самой зажигать ханукальный огонь, за нее это делает отец, муж или другой мужчина, а она обязательно присутствует при этом ритуале, отвечая «амен» на благословения мужчины.

Огонь, горящий в ханукиях, священен, поэтому его ни в коем случае нельзя переносить с места на место и использовать при чтении или выполнении каких-либо работ. Как нельзя использовать для будничных целей оставшиеся в чашечках светильника масло и обгоревшие фитили. После праздника их сжигают.

Президент Зеленский накануне поздравил всех иудеев с праздником.

«Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой — праздником, наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего. Свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели. Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины», — говорится в тексте поздравления.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как иудеи празднуют Новый год и чего нельзя делать в этот праздник.



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