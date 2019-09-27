Новый год по еврейскому календарю: чего нельзя делать в праздник Рош ха-Шана

Украина

В воскресенье, 29 сентября, сразу после захода солнца наступит Рош ха-Шана — Новый, 5780 год по еврейскому календарю. Празднование продлится два дня (заканчивается ночью 1 октября), названных в Талмуде «одним длинным днем», в течение которых нельзя работать (о том, как Украина встречает около 5 тысяч паломников-хасидов, которые едут в Умань праздновать еврейский Новый год, читайте здесь).

Рош ха-Шана не только веселый, но и глубоко религиозный праздник. Традиционно считается, что Адам был создан именно в Рош ха-Шана, и в этот день прародители человечества нарушили Божественный запрет, за что были изгнаны из Эдема. Это был первый суд над человеком, и с тех пор в Рош ха-Шана Всевышний рассматривает поступки людей, совершенные в прошедшем году, чтобы решить судьбу каждого в году наступившем. Как говорит Талмуд, все без исключения люди в этот день проходят пред Всевышним, «словно овцы перед пастухом, когда тот пересчитывает свое стадо». Судьбы праведников и злодеев решаются сразу, события же жизни остальных людей, хоть и определяются в Рош ха-Шана, но окончательное решение по ним принимается через десять дней после Нового года, в праздник Йом Кипур (Судный день).

Поэтому в первый вечер после зажжения праздничных свечей, прочтения благословений и определенной молитвы люди приветствуют друг друга словами: «Да будешь ты записан на добрый год, и запись эта да будет скреплена печатью!» Имея в виду записи в Книге Жизни на ближайший год.

Что делают в праздник

После торжественной службы в синагоге люди садятся за праздничные столы. На столах обязательно должны быть определенные продукты: круглой формы хлеб, символизирующий цельность еврейского народа, традиционная хала (символ жизни), которую, макают в мед (символ удовольствия) и соль (символ богатства), яблоко, дольки которого едят с медом, желая друг другу не менее сладкого года. У многих среди блюд — баранья голова. Ее едят в память о ягненке, принесенном в жертву вместо Ицхака. Еще на столе голова рыбы — чтобы в наступающем году «не плестись в хвосте», гранат — «чтобы заслуги множились, как зернышки у этого плода», рыба — чтобы «множиться, как рыбы в море». В некоторых общинах едят нарезанную кружочками морковь, формой и цветом напоминающую золотые монеты — «чтобы в новом году жить богато». Но нет на первой праздничной трапезе кислого, горького и острого. Как нет и орехов — сумма числовых значений входящих в слово «орех» букв равна сумме числовых значений букв слова «хет» (грех).

После завершения трапезы люди благодарят Всевышнего за еду и за все то доброе, что у них есть.

В праздник нужно как можно больше времени уделять молитве, изучению Торы и чтению псалмов. Словом, поступать так, как сказано в псалмах Давида: «Служите Господу в боязни и веселитесь, содрогаясь от страха».

Чего нельзя делать

Существуют в праздник и некоторые ограничения: рекомендуется во всем соблюдать умеренность — желательно не спать днем, меньше спать ночью, оказаться от табака, хотя закон не запрещает курения. Принято отказываться от супружеской близости в обе ночи праздника.

Традиции

Символом этого праздника является шофар — древнейший инструмент из рога старого барана. Тора называет Рош ха-Шана «Днем трубного гласа» — каждый иудей обязан слушать звуки шофара, в который трубят, призывая к покаянию и исправлению своих ошибок. Даже само слово «шофар» переводится как «улучшение». Во время празднования Нового года используются три звука шофара: долгий непрерывный (ткия), с тремя перерывами (шварим) и рыдающий с девятью паузами (труа). Эти звуки должны заставить людей «проснуться от сна», проанализировать свои поступки и искренне раскаяться в грехах, чтобы в Йом Кипур Всевышний мог простить провинившихся и записать их в Книгу Жизни. Шофар в синагогах звучит по сто раз в каждый из двух дней праздника.

Традиции предписывают в первый день Рош ха-Шана после полудня и до наступления вечера совершать обряд Ташлих. Все происходит возле воды — символа милосердия (желательно, чтобы это был водоем с рыбой, который символизирует плодовитость и жизненные силы). На берегу читают специальные молитвы, отряхивают над водой полы одежды и выбрасывают в нее из карманов крошки, как бы избавляясь от грехов, совершенных в прошедшем году.

А еще для верующих обязательным считается посещение могил праведников, чтобы заручиться их помощью в дни Божественного суда.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об одном из главных иудейских праздников, связанных с центральными событиями еврейской истории, который называется Шавуот.

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