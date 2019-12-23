Брижит Макрон станцевала в Африке на вечеринке в честь дня рождения мужа (фото, видео)

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит находятся с официальным визитом в африканском государстве Кот-д'Ивуар, которое до 1960 года было французской колонией. В честь высоких гостей президент страны Алассан Уаттара устроил вечеринку в одном из столичных отелей. Заодно отпраздновали день рождения Макрона, которому 21 декабря исполнилось 42 года. Французский лидер и его 66-летняя жена вместе задули свечки на торте. В сеть попало также видео, в котором бывшая учительница мадам Макрон в изумрудно-зеленом вечернем платье танцует вместе с другими гостями под звуки песни популярной местной группы Magic System.

Ambiance au Dîner de gala offert par le chef de létat de Côte dIvoire au Président Emmanuel Macron le samedi 21 décembre à lhôtel ivoire



Duncan il danse bien hein il est à fond dans le son pic.twitter.com/sSiUvqxa2V — La Côte d'Ivoire est Chic (@CotedIvoire_off) December 22, 2019

Супруги Макрон вместе задули свечки на торте

Как известно, Эммануэль и Брижит официально поженились в 2007 году. Их роман начался еще в 1994 году, когда Брижит была замужем, а 16-летний Эммануэль посещал ее уроки литературы в школе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что стильные Брижит Макрон и принцесса Дании Мэри вместе посетили школу.

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