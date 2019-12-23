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Брижит Макрон станцевала в Африке на вечеринке в честь дня рождения мужа (фото, видео)

10:34 23 декабря 2019 606
Брижит Макрон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит находятся с официальным визитом в африканском государстве Кот-д'Ивуар, которое до 1960 года было французской колонией. В честь высоких гостей президент страны Алассан Уаттара устроил вечеринку в одном из столичных отелей. Заодно отпраздновали день рождения Макрона, которому 21 декабря исполнилось 42 года. Французский лидер и его 66-летняя жена вместе задули свечки на торте. В сеть попало также видео, в котором бывшая учительница мадам Макрон в изумрудно-зеленом вечернем платье танцует вместе с другими гостями под звуки песни популярной местной группы Magic System.

Супруги Макрон вместе задули свечки на торте

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#EmmanuelMacron #BrigitteMacron #Macron #DinerDeGala #Anniversaire

Публикация от Emmanuel et Brigitte Macron (@emmanueletbrigittemacron)

Как известно, Эммануэль и Брижит официально поженились в 2007 году. Их роман начался еще в 1994 году, когда Брижит была замужем, а 16-летний Эммануэль посещал ее уроки литературы в школе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что стильные Брижит Макрон и принцесса Дании Мэри вместе посетили школу.

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