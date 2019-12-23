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Общество и люди

Циклон Ailton: синоптик рассказала о погоде в Украине в канун Рождества

11:33 23 декабря 2019 227
Зима без снега
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 24 декабря, в канун Рождества, погоду в Украине будет определять циклон Ailton, который принес в страну осадки.

«Во вторник циклон приведет влажную погоду в большинство областей Украины. Дожди пройдут в западных областях, где они могут быть сильными, а в Карпатах — с мокрым снегом и даже метелями. Туристы, будьте осторожны. Также осадки ожидаются на севере Украины, вечером на юге и во всех центральных областях. Только восточная часть нашей территории останется без существенных осадков, разве что, будут туманы и морось», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, температура воздуха постепенно начнет снижаться. Днем 24 декабря ожидается + 4 + 8 градусов, на юге + 7 + 12 градусов.

«В Киеве в канун Рождества западного обряда, в Сочельник, ожидается влажная, еще сравнительно теплая погода — небольшие дожди и около +6 градусов. В дальнейшем в столице также постепенно будет холодать, „минусы“ придут ориентировочно 27−28 декабря. Тогда наконец-то можно будет вспомнить, как выглядит снег», — шутит Наталья Диденко.

Эксклюзивный материал с прогнозами «Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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