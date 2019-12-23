Стиль жизни

Ракам повезет в любви, а Весам — в бизнесе: гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака

Пятница, 27 декабря, — день, который нужно провести в гармонии с миром.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака.

Овен

В этот день ваши таланты и способности не останутся незамеченными, а знания и опыт могут пригодиться многим.

Возможны перемены к лучшему в финансовой сфере.

Телец

День подходит для занятий креативными проектами, в которых вы можете проявить смелость и самодостаточность.

Не стоит посещать парикмахерскую.

Близнецы

Будьте предельно осторожны в решении финансовых вопросов.

Особенно опасно торопиться с крупными покупками: они могут оказаться неудачными.

Рак

Возможны неожиданные романтические признания. Удачный момент для мелких покупок, небольших платежей, посреднических операций.

Лев

Совет звезд: не стоит халатно относиться к деньгам, вкладывать их в сомнительные проекты. Не нарушайте закон, не забывайте о нормах морали.

Дева

Будет трудно сосредоточиться на делах, могут раздражать суета и неразбериха.

Не стоит тратить деньги на исполнение мимолетных желаний.

Весы

Прекрасный день для свободного общения и обсуждения обновленных планов на близкое будущее.

День также подходит для деловых переговоров.

Скорпион

В этот день хорошо пройдут деловые поездки. В личных отношениях вам не помешает разборчивость.

Думайте перед тем, как что-то сказать, взвешивайте каждое слово.

Стрелец

Совет звезд: не торопитесь доверять новым знакомым, особенно если речь идет о каком-то важном финансовом вопросе: они могут подвести.

Козерог

Возможны финансовые потери и неудачные сделки. При управлении транспортными средствами потребуется особая осторожность.

День хорошо подходит для начала изучения иностранного языка.

Водолей

Хороший день для знакомств, деловых переговоров, встреч с потенциальными союзниками и работодателями.

В профессиональной сфере все спокойно и гладко.

Рыбы

Важные дела рекомендуется отложить, даже если времени на них у вас осталось немного.

Для вас будет очень важна поддержка окружающих.

Хорошего вам дня!

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