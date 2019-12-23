22.94 / 23.26 25.33 / 25.80
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Ракам повезет в любви, а Весам — в бизнесе: гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака

13:18 26 декабря 2019 57
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пятница, 27 декабря, — день, который нужно провести в гармонии с миром.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака.

Читайте также: Развод и карьерный рост: гороскоп на 2020 год для кардинальных знаков зодиака

Овен

В этот день ваши таланты и способности не останутся незамеченными, а знания и опыт могут пригодиться многим.

Возможны перемены к лучшему в финансовой сфере.

Телец

День подходит для занятий креативными проектами, в которых вы можете проявить смелость и самодостаточность.

Не стоит посещать парикмахерскую.

Близнецы

Будьте предельно осторожны в решении финансовых вопросов.

Особенно опасно торопиться с крупными покупками: они могут оказаться неудачными.

Рак

Возможны неожиданные романтические признания. Удачный момент для мелких покупок, небольших платежей, посреднических операций.

Лев

Совет звезд: не стоит халатно относиться к деньгам, вкладывать их в сомнительные проекты. Не нарушайте закон, не забывайте о нормах морали.

Дева

Будет трудно сосредоточиться на делах, могут раздражать суета и неразбериха.

Не стоит тратить деньги на исполнение мимолетных желаний.

Весы

Прекрасный день для свободного общения и обсуждения обновленных планов на близкое будущее.

День также подходит для деловых переговоров.

Скорпион

В этот день хорошо пройдут деловые поездки. В личных отношениях вам не помешает разборчивость.

Думайте перед тем, как что-то сказать, взвешивайте каждое слово.

Стрелец

Совет звезд: не торопитесь доверять новым знакомым, особенно если речь идет о каком-то важном финансовом вопросе: они могут подвести.

Козерог

Возможны финансовые потери и неудачные сделки. При управлении транспортными средствами потребуется особая осторожность.

День хорошо подходит для начала изучения иностранного языка.

Водолей

Хороший день для знакомств, деловых переговоров, встреч с потенциальными союзниками и работодателями.

В профессиональной сфере все спокойно и гладко.

Рыбы

Важные дела рекомендуется отложить, даже если времени на них у вас осталось немного.

Для вас будет очень важна поддержка окружающих.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Трудовая книжка

Теперь работодатель никого не удержит: украинцам объяснили преимущества "электронной трудовой"

Зеленский

У Путина сделали неожиданное заявление о прекращении войны на Донбассе при Зеленском

Верка Сердючка

Вопрос Крыма решен: Верка Сердючка готова выступить на Евровидении (видео)

Максим Галкин и Настя Ивлеева

Галкин привел в дом Пугачевой другую женщину (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер