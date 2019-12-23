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Ракам повезет в любви, а Весам — в бизнесе: гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака
Пятница, 27 декабря, — день, который нужно провести в гармонии с миром.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
В этот день ваши таланты и способности не останутся незамеченными, а знания и опыт могут пригодиться многим.
Возможны перемены к лучшему в финансовой сфере.
Телец
День подходит для занятий креативными проектами, в которых вы можете проявить смелость и самодостаточность.
Не стоит посещать парикмахерскую.
Близнецы
Будьте предельно осторожны в решении финансовых вопросов.
Особенно опасно торопиться с крупными покупками: они могут оказаться неудачными.
Рак
Возможны неожиданные романтические признания. Удачный момент для мелких покупок, небольших платежей, посреднических операций.
Лев
Совет звезд: не стоит халатно относиться к деньгам, вкладывать их в сомнительные проекты. Не нарушайте закон, не забывайте о нормах морали.
Дева
Будет трудно сосредоточиться на делах, могут раздражать суета и неразбериха.
Не стоит тратить деньги на исполнение мимолетных желаний.
Весы
Прекрасный день для свободного общения и обсуждения обновленных планов на близкое будущее.
День также подходит для деловых переговоров.
Скорпион
В этот день хорошо пройдут деловые поездки. В личных отношениях вам не помешает разборчивость.
Думайте перед тем, как что-то сказать, взвешивайте каждое слово.
Стрелец
Совет звезд: не торопитесь доверять новым знакомым, особенно если речь идет о каком-то важном финансовом вопросе: они могут подвести.
Козерог
Возможны финансовые потери и неудачные сделки. При управлении транспортными средствами потребуется особая осторожность.
День хорошо подходит для начала изучения иностранного языка.
Водолей
Хороший день для знакомств, деловых переговоров, встреч с потенциальными союзниками и работодателями.
В профессиональной сфере все спокойно и гладко.
Рыбы
Важные дела рекомендуется отложить, даже если времени на них у вас осталось немного.
Для вас будет очень важна поддержка окружающих.
Хорошего вам дня!
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