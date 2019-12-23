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Пятерых убийц журналиста Джамаля Хашогги приговорили к смертной казни

12:10 23 декабря 2019 488
Джамаль Хашогги
Инф. «ФАКТОВ»

В Саудовской Аравии вынесли смертный приговор пяти причастным к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. Об этом сообщил генеральный прокурор страны, передает Reuters.

Еще трое виновных в смерти Хашогги проведут в тюрьме в общей сложности 24 года. Имена осужденных не раскрываются.

Отметим, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признал ответственность за убийство Хашогги. Он заявил, что ничего не знал о готовящемся преступлении, однако это произошло во время его правления.

Напомним, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги был убит в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. По базовой версии расследователей, он был задушен агентами спецслужб. Перед этим его пытали, а после убийства — расчленили. Тело Хашогги до сих пор не найдено. Предположительно, его сожгли на территории консульства Саудовской Аравии в Турции в сверхмощных печах.

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