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Пятерых убийц журналиста Джамаля Хашогги приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии вынесли смертный приговор пяти причастным к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. Об этом сообщил генеральный прокурор страны, передает Reuters.
Еще трое виновных в смерти Хашогги проведут в тюрьме в общей сложности 24 года. Имена осужденных не раскрываются.
Отметим, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признал ответственность за убийство Хашогги. Он заявил, что ничего не знал о готовящемся преступлении, однако это произошло во время его правления.
Напомним, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги был убит в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. По базовой версии расследователей, он был задушен агентами спецслужб. Перед этим его пытали, а после убийства — расчленили. Тело Хашогги до сих пор не найдено. Предположительно, его сожгли на территории консульства Саудовской Аравии в Турции в сверхмощных печах.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..