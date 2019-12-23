- 12:21 Резонансное убийство в Славутиче: подозреваемого неожиданно отпустили под залог
- 12:10 Пятерых убийц журналиста Джамаля Хашогги приговорили к смертной казни
- 11:59 Украинцы считают Зеленского политиком года, а вот на втором месте — настоящий сюрприз
- 11:45 На Донбассе застрелился украинский военный
- 11:33 Циклон Ailton: синоптик рассказала о погоде в Украине в канун Рождества
- 11:30 Дана Борисова сдала тест на наркотики: результат удивил
- 11:30 Билеты на супербой Макгрегор — Серроне раскупили за один день
- 11:23 Подруга самого богатого в мире человека засветила голые ноги и огромное бриллиантовое кольцо
- 11:05 Крым выносим за скобки "Минска": Пристайко сделал важное заявление
- 11:04 Голкипер сборной Англии на людях залпом выпил стакан спиртного
- 10:56 "Трубу прорвало": в сеть слили очередную прослушку из кабинета главы ГБР о Ефремове
- 10:53 "Укрзалізниця" накопила миллиарды долгов перед кредиторами, — СМИ
Резонансное убийство в Славутиче: подозреваемого неожиданно отпустили под залог
Одному из троих подозреваемых в жестоком убийстве в Славутиче (Киевская область), которое произошло в июле 2019 года, суд разрешил выйти под залог в 500 тысяч гривен.
Как сообщают в ГУНП в Киевской области, такую меру пресечения суд выбрал для одного из троих фигурантов дела.
«Как сообщалось ранее, одному из троих подозреваемых в совершении данного преступления, суд в Славутиче дал возможность внесения залога. В определенный срок его не внесли, и тогда злоумышленник не получил возможности выйти на свободу», — сообщили в полиции.
Иную меру пресечения выбрал Шевченковский райсуд Киева, куда правоохранители обратились с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. По данным областной полиции, 500 тысяч гривен залога были внесены, и фигурант дела вышел из-под стражи. Вместе с тем прокуратура Киевской области готовит апелляцию по обжалованию данного судебного решения.
Эксклюзивные материалы по делу об убийстве в Славутиче Юрия Булата «Убийство в день выборов: бывший военный стал жертвой хулиганов, которые много лет держат в страхе весь город (фото, видео 18+)» и «Двое держали за руки, третий полоснул ножом по шее: рассказ очевидца жуткого убийства военного в Славутиче (фото)» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»