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Украина

Резонансное убийство в Славутиче: подозреваемого неожиданно отпустили под залог

12:21 23 декабря 2019 29
Судейский молоток
Инф. «ФАКТОВ»

Одному из троих подозреваемых в жестоком убийстве в Славутиче (Киевская область), которое произошло в июле 2019 года, суд разрешил выйти под залог в 500 тысяч гривен.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, такую меру пресечения суд выбрал для одного из троих фигурантов дела.

«Как сообщалось ранее, одному из троих подозреваемых в совершении данного преступления, суд в Славутиче дал возможность внесения залога. В определенный срок его не внесли, и тогда злоумышленник не получил возможности выйти на свободу», — сообщили в полиции.

Иную меру пресечения выбрал Шевченковский райсуд Киева, куда правоохранители обратились с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. По данным областной полиции, 500 тысяч гривен залога были внесены, и фигурант дела вышел из-под стражи. Вместе с тем прокуратура Киевской области готовит апелляцию по обжалованию данного судебного решения.

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