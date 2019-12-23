Происшествия

Житель Запорожья устроил резню на автобусной остановке: есть убитые и раненые

В воскресенье, 22 декабря, в Гуляйпольском районе Запорожской области, возле остановки общественного транспорта в селе Воздвижевка обнаружили труп мужчины, 1986 года рождения. В тот же день в Святошинском районе Киева труп мужчины с колото-резаной раной грудной клетки нашли возле детской площадки.

Пресс-служба национальной полиции Запорожской области сообщает, что причиной смерти мужчины стали ножевые ранения. С резаными ранами туловища в местную больницу были доставлены еще трое мужчин. Установлено, что причиной резни на остановке стал конфликт мужчин с жителем Запорожья 1995 года рождения.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в российском городе Вилючинске мужчина задушил друга и поставил тело в сугроб.

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