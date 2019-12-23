23.03 / 23.29 25.45 / 25.86
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Житель Запорожья устроил резню на автобусной остановке: есть убитые и раненые

15:38 23 декабря 2019 742
Нож
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 22 декабря, в Гуляйпольском районе Запорожской области, возле остановки общественного транспорта в селе Воздвижевка обнаружили труп мужчины, 1986 года рождения. В тот же день в Святошинском районе Киева труп мужчины с колото-резаной раной грудной клетки нашли возле детской площадки.

Пресс-служба национальной полиции Запорожской области сообщает, что причиной смерти мужчины стали ножевые ранения. С резаными ранами туловища в местную больницу были доставлены еще трое мужчин. Установлено, что причиной резни на остановке стал конфликт мужчин с жителем Запорожья 1995 года рождения.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в российском городе Вилючинске мужчина задушил друга и поставил тело в сугроб.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

трудовой стаж

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

педофилия

Застали на горячем: в Кривом Роге мужчина совращал 5-летнюю внучку

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

Зеленский

Украинцы считают Зеленского политиком года, а вот на втором месте — настоящий сюрприз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер