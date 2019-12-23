«Мне было страшно»: неожиданные признания самого яркого участника «Х-фактора» (фото)

Шоу-бизнес

Финал десятого сезона вокального проекта «Х-фактор» (СТБ) покинул подопечный Насти Каменских Антон Вельбой. В суперфинале продолжили борьбу Элина Иващенко и Георгий Колдун. 19-летний артист из села Грунь Сумской области стал одним из главных открытий проекта. Игорь Кондратюк даже предложил Антону стать ведущим «Караоке на Майдане» вместо него. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Антон Вельбой рассказал, что заставило его плакать на «Х-факторе» и обижен ли он на Олю Полякову. А еще он назвал своего фаворита.

«Сначала опешил, узнав, что меня покрасят»

— Антон, видно было, что вы не могли сдерживать слезы, покидая проект.

— Ну да. Просто очень классно было на «Х-факторе»! Много работы проделано за последний месяц, поэтому было немного грустно. Я просто привык к людям, которые меня окружали, к постоянному движению. Знаете, это было не расстройство из-за того, что не вышел в суперфинал, а просто печаль о том, чего уже не вернуть. Зато сейчас мне предстоят новые победы!

— Ваш путь на «Х-факторе» был не самым простым — немало критики доставалось от судей…

— На самом деле время покажет, насколько они были правы в своих суждениях. Для меня самым сложным на проекте оказалось, как ни странно, разучивать танцы! Все остальное принимал как должное. А вот с танцевальными движениями не сразу складывалось удачно. Хотя к финалу я уже танцевал намного лучше. Особенно в номере с песней Димы Монатика.

— Это когда вы танцевали на передвижной платформе?

— Да, признаюсь, мне было тогда страшно. Вокруг меня суетились люди, горели софиты. Этот номер начинался на улице, потом мы заходили в павильон, оттуда я попадал на сцену. Огромное количество людей было задействовано в постановке. Все хотели, чтобы получилось очень ярко.

— Кстати, синие волосы вам шли.

— Признаюсь, сначала я опешил, узнав, что меня покрасят. Потом подумал и решил, что провокация — это очень круто! Относился к своему образу, как к стёбу. Звезды все так выглядят. Когда Полякова надевает свой кокошник, это ведь выглядит глупо! Но людям нравится, они довольны.

— Кстати, вы не в обиде на Полякову, которая называла вас «шептуном»?

— Нет, конечно. Я все понимаю, как и она. Мы с Олей просто делали то, что должны были. На самом деле Оля — красотка!

«Мне просто хотелось вкусить и понять, что это такое — шоу-бизнес»

— Но, надо признать, голос у вас действительно не такой сильный, как у остальных участников вокального шоу.

— Ну и что? Помню, однажды сказал себе: «Давай, Антон, иди на „Х-фактор“ и устрой там движ!» Вот и устроил. В прошлом году, кстати, пробовался на предкастинге «Х-фактора», но отнесся к этому не очень продуманно и никуда не прошел. Сейчас все было по-другому. Однако, признаюсь, я совсем не понимал, в каком образе предстану на проекте. В общем, сначала пришел, а потом начал думать. Мне просто хотелось вкусить и понять, что это такое — шоу-бизнес.

— Вас поддерживали родители?

— Они все понимают, знают, что я хороший парень, и поддерживают меня. Смотрели каждый эфир, а потом звонили мне и спрашивали: «Чего из тебя делают клоуна? Почему все смеются? Ты же умный». Я успокаивал их и говорил, что всё идет по плану.

— Ваши родители имеют отношение к творчеству?

— У меня очень творчески не реализованные родители. Мама играла на фортепиано и пела, но всю жизнь работала врачом в больнице. Папа прекрасно играет на гитаре и поет — он учился на электрика и сейчас работает на стройке. Они меня поддержали, когда я захотел уехать из села и поступить в столичный университет культуры. Может, и не понимали, что из этого получится, но просто верили в меня.

— Судьи не раз говорили, что вы не певец, а артист. Игорь Кондратюк даже признался, что готов предложить вам стать ведущим «Караоке на Майдане».

— Было такое. Если бы мне таки представилась такая возможность, я бы, конечно, согласился. Интересно ведь!

— В финале каждый участник выходил с авторской песней. Вы сами написали композицию «Ветер»?

— Да, а не так, как остальные участники, — кому-то дали, кому-то помогли. Эта песня была написана на проекте. Правда, ее сделали танцевальной, а вначале она была не совсем форматной. Но мне нравится, что получилось в результате.

— Многие считали, что вы-таки достойны победы в юбилейном сезоне.

— Если бы я победил, не все зрители поняли бы это. Да и до сих пор не все понимают, как я держался на проекте. А я просто счастлив, что «Х-фактор» был в моей жизни.

— Кто, по-вашему, достоин победы?

— По логике, должна победить Элина Иващенко. Но, возможно, Оля Полякова таки «подтянет» Георгия Колдуна. Что касается Элины, то логично, чтобы она прошла на национальный отбор на «Евровидение», а затем отправилась в тур по стране. Элина действительно крутая вокалистка.

— «Х-фактор» изменил вас?

— Скорее, я многое понял. Особенно про то, как устроен шоу-бизнес. Рад, что немного разобрался.

— Не разочаровались?

— Нет, это приятно, когда люди от тебя получают заряд энергии. Никто ведь не знает, сколько работы стоит за всем, что происходит на сцене, и насколько самому артисту хочется находиться в заданном образе. Но это все мелочи. Знаете, у меня есть любимая поговорка: «Колесо, которое катится, собачка не описает». Надо быть постоянно в движении, не останавливаться и, главное, не потеряться.

Ранее бывший участник «Х-фактора» солист группы Romax Роман рассказал «ФАКТАМ», почему для него проект так и остался загадкой и чем пришлось пожертвовать ради участия в шоу.

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