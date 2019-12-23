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Не стало известного украинского актера
В Одессе скончался заслуженный артист Украины, советский и украинский актер театра и кино, актер дубляжа Виталий Аврамович Дорошенко. Ранее сообщалось о смерти известного французского модельера итальянского происхождения Эмануэль Унгаро.
О смерти Виталия Аврамовича сообщил на своей странице в Facebook Александр Бронштейн, передает STYLER.
Виталий Дорошенко родился 21 октября 1941 года в Одессе. Окончил КГИТИ имени И. К. Карпенко-Карого. С 1965 года начал сниматься на Киевской киностудии имени А.П. Довженко. С 1975 года — работал над дублированием и озвучиванием кинофильмов.
Снялся почти в 40 фильмах. На его счету такие кинокартины как «Ключи от неба», «Непоседы», «Ни пуха, ни пера!», «Волны Черного моря», «Рожденная революцией», «Матрос Железняк», «Подвиг Одессы» и другие.
Озвучивал и дублировал такие известные фильмы как «Терминатор», «Горец», «Чужие», «Универсальны солдат», «Один дома», «Скорость». Также в его списке работ — озвучка фильмов и мультфильмов для украинских телеканалов.
Его голос звучал в таких работах как «Голый пистолет» (все части), «Карлсон. Который живет на крыше», «Девять ярдов», «Веселые мелодии», «Смурфики», «Джон Картер». Последней работой для Дорошенко стал мультфильм «Моана».
В 2004 году Виталий Дорошенко был награжден Указом президента Украины званием Заслуженного артиста Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 22 декабря, умер британский актер Тони Бриттон. Ему шел 95 год. О смерти артиста в соцсетях сообщила его дочь, телеведущая Ферн Бриттон.
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