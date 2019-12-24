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Сразу после покупки нельзя: медики рассказали, нужно ли мыть яйца перед едой

Несмотря на то, что куриные яйца замедляют старение и могут защищать от артрита, обращение с ними требует знание ряда тонкостей, которые могут как погубить, так и повысить пользу от данного продукта.

Речь идет о том, нужно ли мыть яйца перед использованием для готовки и еды.

Дело в том, что хотя на предприятиях стараются следить за здоровьем птиц и персонала, на поступающих в продажу куриных яйцах могут быть сальмонеллы.

Об этом со ссылкой на экспертов пишет сайт телеканала НТВ.

Так, бактерии могут попасть на яйца со следами куриного помета или через грязные руки сотрудников пищевых производств. При несоблюдении гигиены сальмонеллы могут проникнуть и в организм, спровоцировав сальмонеллез — инфекцию, представляющую угрозу жизни человека.

По словам врачей, на начальной стадии сальмонеллез напоминает обычную кишечную инфекцию, хотя впоследствии могут возникать тяжелой интоксикации и обезвоживания.

«На первом этапе люди чувствуют разбитость, головную боль, боли в животе, ломоту, слабость, отсутствие аппетита. Затем обычно развивается рвота, боли в животе, и последним из симптомов появляется жидкий стул», — рассказала врач о том, как проявляет себя опасная инфекция.

Другой эксперт заметила, что сальмонелла достаточно термически устойчива, и потому яйца нужно готовить долго. Самым безопасным способом приготовления яиц является обжаривание яиц с двух сторон или варка вкрутую.

Что касается мытья яиц, для профилактики сальмонеллеза нужно обязательно ополаскивать яйца водой непосредственно перед их приготовлением, подчеркивают врачи.

«Ни в коем случае нельзя мыть яйца сразу после покупки в магазине и хранить их в мытом виде в холодильнике. Это нарушает целостность скорлупы, и те сальмонеллы, что остались, могут проникнуть внутрь яйца», — предупредил специалист центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В целом, считают медики, яйца должны присутствовать в рационе регулярно как один из самых полезных продуктов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», куриные яйца не повышают уровень холестерина, нужно просто знать, как их правильно их готовить.

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