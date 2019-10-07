Куриные яйца не повышают уровень холестерина: важно только правильно их готовить

Здоровье и медицина

Американские исследователи опровергли мнение о том, что этот продукт увеличивает риск развития атеросклероза

Кардиологи настоятельно рекомендуют своим пациентам отказаться от яиц, мотивируя это тем, что их употребление повышает уровень холестерина и усугубляет проблемы с сосудами и сердцем.

Однако ученые из Университета Техаса не согласны с таким мнением. Как показали исследования этих специалистов, даже при регулярном употреблении яиц в организме не накапливаются насыщенные жиры, опасные для сердца и сосудов. Важно только правильно готовить продукт. Жарить яичницу на сливочном масле или с беконом не стоит: такая пища действительно вредна — повышает риск развития атеросклероза. А вот есть отварные яйца и омлет разрешается.

Ранее китайские ученые заявляли, что у тех, кто кто съедает одно яйцо в день, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

А диетолог Юго-западного медицинского центра при университете Техаса в Далласе Лона Сендон говорит, что не нужно бояться включать в рацион яйца, в том числе желток, в котором содержатся витамин D, необходимые организму жиры, холин, лютеин, зеаксантин. Специалист считает, что куриные яйца полезны для костей, мозга, улучшают зрение. По мнению австралийских ученых, регулярное употребление яиц спасает от развития возрастной макулярной дегенерации — наиболее распространенной причины потери зрения среди людей старше 50 лет.

Профессор Джонатан Литтл из Университета Британской Колумбии убежден: людям с диабетом второго типа на завтрак лучше есть не кашу, а отварные яйца или омлет. Ведь типичный завтрак (овсянка, тост и фрукты) провоцирует рост уровня сахара, что вредно для диабетиков. У добровольцев, которым в течение нескольких дней на завтрак давали омлет, не повышался уровень сахара после приема пищи. К тому же они меньше жаловались на голод и тягу к сладкому, чем те, кто ел кашу с фруктами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что ученые выявили новые полезные качества красного вина, которое, в частности, улучшает работу кишечника и способствует похудению.

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