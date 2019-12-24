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Спорт

Украинский чемпион мира узнал имя следующего соперника (фото)

13:38 24 декабря 2019 108
Артем Далакян
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе украинец Артем Далакян (19 побед, 14 из них — нокаутом) узнал своего следующего соперника и дату предстоящего боя.

Как сообщает пресс-служба Union Boxing Promotions, небитый уроженец Баку, ныне проживающий в Днепре, следующий раз выйдет в ринг 8 февраля будущего года против Хосбера Переса из Венесуэлы (18 побед, 12 из них — нокаутом, 2 поражения). Поединок пройдет, как и три предыдущих для украинца, в Киеве — бой примет КВЦ «Парковый».

«Я уже начал подготовку к бою и 8 февраля рассчитываю продемонстрировать все свои лучшие качества в ринге», — отметил наш боксер.

Добавим, что это будет уже четвертая защита чемпионского титула для Далакяна. В предыдущем поединке, прошедшем 15 июня в Киеве, наш соотечественник выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде у Саравута Таворнхама из Таиланда.

Свой предыдущий бой Далакян завершил в 10-м раунде

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый украинец Дмитрий Митрофанов под присмотром Ломаченко победил в Киеве опытного поляка Рафаля Яцкевича.

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