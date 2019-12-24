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Обмен под угрозой: боевики «ДНР» возмущены решением украинского суда
Группировка «ДНР» обвинила Украину в нарушении достигнутых соглашений по обмену удерживаемыми лицами. Это произошло после того, как из списка на обмен вычеркнули трех бывших «беркутовцев», которых обвиняют в расстреле участников Евромайдана. Напомним, Святошинский районный суд Киева отпустил из-под стражи Александра Маринченко, но оставил под стражей трех других фигурантов дела.
«Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова написала в своем Facebook: «Украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников Республики из обменного процесса. Подобные действия неприемлемы, недопустимы и наводят на мысль о сознательной попытке срыва обмена удерживаемыми лицами».
По информации Громадського, речь идет об удалении из списка трех бывших «беркутовцев»: Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского.
Напоминаем, семьи Героев Небесной Сотни потребовали у Зеленского не отдавать РФ бывших «беркутовцев».
Фото: Громадське
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