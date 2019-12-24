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Украина

На Луганщине сразу три города остались без воды

17:54 24 декабря 2019 140
Отсутствие воды
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 24 декабря, в Луганской области отключили от водоснабжения города Лисичанск, Приволье и Новодружеск. 18 октября жителям Лисичанска уже отключали централизованное водоснабжение из-за крупных долгов перед энергоснабжающей компанией.

По информации пресс-службы Лисичанского горсовета, ООО «Луганское энергетическое объединение» прекратило поставки на водонасосные станции. В результате без воды осталось более 80 тысяч жителей трех городов, а также 35 учебных и 25 медицинских учреждений.

«Лисичанскводоканал» совместно с ГУ ГСЧС в Луганской области разработал график подвоза питьевой и технической воды. Сроки восстановления электроснабжения насосных станций пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в августе 2019 года произошло еще более масштабное обесточивание Лисичанска — тогда без воды осталось более 100 тысяч человек.

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