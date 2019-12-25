Пенсионеров увольнять не будут: стали известны "реальные сюрпризы" нового КЗоТа

Украина

Министр экономики Тимофей Милованов, удрученный негативом, который испытывают украинцы по отношению к готовящемуся новому Кодексу законов о труде (КЗоТ), решил выступить с разъяснениями о том, какие из «мифов» не соответствуют действительности, и что на самом деле изменится в трудовых отношениях.

Свой ответ он изложил на странице в Facebook.

Миф № 1

НЕПРАВДА: Будут увольнять беременных женщин, инвалидов, пенсионеров и т. д.

ПРАВДА: Новый закон наоборот позволяет беременным работать из дома и по гибкому графику. Фактически — работать дистанционно и иметь социальные и другие гарантии работника. Это новый подход законодательства — урегулировать баланс между материнством и карьерой. То же касается пенсионеров и инвалидов, для которых есть предложения на рынке, но устаревшее законодательство не позволяет установить гибкие условия работы.

Миф № 2

НЕПРАВДА: Новый закон отменяет бессрочное трудоустройство, следовательно не будет уверенности «в завтрашнем дне»

ПРАВДА: Бессрочные договоры будут. Как и договоры на определенный срок. Следовательно — это свобода выбора по договоренности между работодателем и работником. Зато теперь работник сможет зафиксировать штраф или компенсацию, в случае нарушения договоренностей со стороны работодателя. Или размер материального и морального вреда. Все это — письменно и отдельно для каждого сотрудника.

Миф № 3

НЕПРАВДА: Новый закон позволяет увольнять рабочих без объяснения причин

ПРАВДА: Работодатели, на самом деле, на деле давно нашли лазейки для незаконного увольнения работников. Манипуляции с реорганизацией, фиктивные сокращения уже никого не удивляют — это только ширма для незаконных увольнений и давления на работников. По новому законодательству, в случае увольнения работника по инициативе работодателя — тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще — работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель.

Миф № 4

НЕПРАВДА: Новый закон устанавливает принудительную работу сверх нормы

ПРАВДА: Новый закон сохраняет привычную продолжительность рабочей недели в 40 часов. Но позволяет договариваться о гибком графике работы. Например, часть рабочего дня работник работает удаленно, другую часть — в офисе. Продолжительность дня определяют взаимные договоренности, а время отдыха между рабочими сменами должно быть не менее 12 часов. Для тех же, кто хочет работать меньше 40 часов в неделю, будет возможность договориться об оплате пропорционально. Как и об остальных условиях работы.

Миф № 5

НЕПРАВДА: Для всех категорий работников устанавливают испытательный срок. Это несправедливо

ПРАВДА: Часть так называемых льгот для определенных категорий работников, среди них и отсутствие испытательного срока, делает их нежелательными для работодателей и часто не дает трудоустраиваться официально. Новый закон избавляется от устаревших дискриминационных норм, а испытательный срок для работника станет возможностью присмотреться к будущей работе, коллективу, руководству. Ведь не только работодатель выбирает работника, но и работник работодателя также.

Миф № 6

НЕПРАВДА: Новый закон отменяет все льготы для отдельных категорий

ПРАВДА: Льготы остаются. Для бойцов АТО/ООС, беременных женщин, мам/пап в декрете (до 3 лет), лиц с инвалидностью и несовершеннолетних. За мобилизованными в Вооруженные силы бойцами сохраняется рабочее место и выплаты на время службы. И если сейчас льготники выглядят обузой в глазах работодателей и их просто стараются не брать, то новый закон взвешенно подходит к установлению преимуществ. По новому закону каждый из льготников сможет устроиться на работу, если будет иметь такое желание.

Миф № 7

НЕПРАВДА: Новый закон уничтожает профсоюзы

ПРАВДА: Профсоюзы сохраняются и будут работать. Они даже получат более широкие возможности договариваться с работодателями и работниками. Но работа профсоюзов должна стать более эффективной, чем ежегодная раздача подарков к Новому году, выдача ограниченного количества путевок «для избранных» или организация забастовок «под запись явки всех». По новому закону профсоюзы станут эффективным инструментом посредничества между работодателями и работниками там, где это является оправданным и необходимым. Поэтому работа профсоюзов будет регулироваться отдельным законом, который также вскоре будет разработан.

Миф № 8

НЕПРАВДА: Новый закон позволяет вызвать человека на работу лишь время от времени за копеечную плату

ПРАВДА: Новый закон вводит понятие нефиксированного рабочего времени. То есть легализирует наем персонала, чьи услуги требуются нерегулярно. Например, грузчиков, мастеров по ремонту оборудования, дополнительный персонал во время «завала», которые сейчас работают полностью неофициально и без гарантий. «Халтурка» перестанет ею быть, ведь сотрудник сможет совмещать работу на нескольких предприятиях и выбирать себе более выгодные условия труда. А лучших работников работодатели «будут заманивать» лучшими условиями и более высокой оплатой.

Миф № 9

НЕПРАВДА: Новый закон позволяет использовать труд несовершеннолетних

ПРАВДА: Новый закон вводит понятие ученических, срочных и других гибких форм трудовых договоров. Наконец будет решена проблема «чтобы устроиться на работу нужен опыт, а где его взять, если без опыта никто не берет». Учащиеся и студенты получат легальную возможность найти работу и получить подтверждение об этом. Даже, если учатся на дневной форме.

Миф № 10

НЕПРАВДА: Полностью отменяются трудовые книжки, из-за чего украинцы потеряют страховой стаж.

ПРАВДА: Трудовые книжки не отменяются, они переводятся в цифровую форму. Речь идет лишь о том, что предъявлять «трудовую» по месту работы больше не будет нужды. Информация о трудовом стаже украинцев еще с 2000 года хранится в электронных реестрах. Именно из этих баз почти 20 лет подряд берут данные для расчетов пенсий и других социальных выплат. Работники, которые в дальнейшем хотят пользоваться трудовыми книжками, смогут это делать. Но для тех, кто хочет вести только электронный формат, появится такая возможность.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцам обещают, что анонсированный в новом КЗоТе переход на электронные трудовые книжки «освободит» их от «шантажа» работодателей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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